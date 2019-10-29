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MPİ belli oldu! 10 bilen 1 kişi, 543.905 lira kazandı

İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 28 Ekim belli oldu. 10 bilen 1 kişi, 543.905 lira kazandı. 9 bilenler 4.121, 8 bilenler 196, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2 lira 90 kuruş alacak.

1 kişiye 543 bin
10 bilen 1 kişi, 543.905 lira kazandı. 9 bilenler 4.121, 8 bilenler 196, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2 lira 90 kuruş alacak.

1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78

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