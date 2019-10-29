10 bilen 1 kişi, 543.905 lira kazandı. 9 bilenler 4.121, 8 bilenler 196, 7 bilenler 26, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 2 lira 90 kuruş alacak.
1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78
1, 8, 13, 22, 30, 32, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78
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