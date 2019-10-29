İzmir Bayraklı'daki Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, dayak skandalıyla gündeme geldi. 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç., beden eğitimi dersi sırasında pet şişeye tekme attığı için öğretmeni Ş.A., tarafından dövüldüğünü söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine okula giden baba Tanju Ç, çocuğunun büyük korku yaşadığını dile getirdi.
Oğluna darp raporu aldıklarını söyleyen baba, "Böyle saçmalık görmedim. Okul yönetimi 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz' diye bağırdılar" dedi. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Baba Tanju Ç, öğretmen hakkında şikayetçi oldu.
Oğluna darp raporu aldıklarını söyleyen baba, "Böyle saçmalık görmedim. Okul yönetimi 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz' diye bağırdılar" dedi. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Baba Tanju Ç, öğretmen hakkında şikayetçi oldu.
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