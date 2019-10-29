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'da 8'inci sınıf öğrencisi öğretmeni tarafından darp edildi!

'daki 'nda beden eğitimi öğretmeni Ş.A, vurduğu için öğrencisine şiddet uyguladı. Talihsiz gencin ailesi, soluğu mahkemede aldı.

Dersimiz dayak
İzmir Bayraklı'daki , dayak skandalıyla gündeme geldi. 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç., beden eğitimi dersi sırasında tekme attığı için öğretmeni Ş.A., tarafından dövüldüğünü söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine okula giden baba Tanju Ç, çocuğunun büyük korku yaşadığını dile getirdi.

Oğluna darp raporu aldıklarını söyleyen baba, "Böyle saçmalık görmedim. Okul yönetimi 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz' diye bağırdılar" dedi. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Baba Tanju Ç, öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

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