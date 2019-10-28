Eşini yaralayıp intihar etti

Aydın Didim'de açtığı boşanma davasını konuşmak için evine giden Adnan Dal (56), eşi Saniye Dal (50) ile tartıştı. Yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşini yaralayan Dal, ardından hayatına son verdi. Aydın Didim'de açtığı boşanma davasını konuşmak için evine giden Adnan Dal (56), eşi Saniye Dal (50) ile tartıştı. Yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşini yaralayan Dal, ardından hayatına son verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.