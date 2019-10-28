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Eşini yaralayıp intihar etti

'de açtığı boşanma davasını konuşmak için evine giden (56), eşi (50) ile tartıştı. Yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşini yaralayan Dal, ardından hayatına son verdi.

Eşini yaralayıp intihar etti
Aydın Didim'de açtığı boşanma davasını konuşmak için evine giden (56), eşi (50) ile tartıştı. Yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşini yaralayan Dal, ardından hayatına son verdi.

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