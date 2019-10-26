İzmir'de kalp yetmezliği tanısı konulan 10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2 yıldır nakil bekliyor. Evde eğitim görmeye hazırlanan Neslihan, tıpkı çizdiği resimdeki gibi iyileşip doktor olmak ve nakil bekleyen çocuklara şifa dağıtmak istiyor. Yaşama sevinci gözlerinden okunan Neslihan, "Benim doktorum kalp hastalarını iyileştiriyor. Ben de doktor olmak istiyorum. Ben iyileşince normal okula gideceğim. Doktor olup çocukları iyileştireceğim. Ben ve arkadaşlarım için organ bağışlayın. İyileşmek, koşmak istiyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum" diyor.
- Yaşam
- 26.10.2019
- Gazete
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