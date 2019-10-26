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'de 10 yaşındaki , 2 . Evde eğitim görmeye hazırlanan Neslihan, iyileşip doktor olmak ve nakil bekleyen çocuklara şifa dağıtmak istiyor.

'Filiz'lenmeyi bekliyor
İzmir'de 10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2 . Evde eğitim görmeye hazırlanan Neslihan, tıpkı çizdiği resimdeki gibi iyileşip doktor olmak ve nakil bekleyen çocuklara şifa dağıtmak istiyor. Yaşama sevinci gözlerinden okunan Neslihan, "Benim doktorum kalp hastalarını iyileştiriyor. Ben de doktor olmak istiyorum. Ben iyileşince normal okula gideceğim. Doktor olup çocukları iyileştireceğim. Ben ve arkadaşlarım için organ bağışlayın. İyileşmek, koşmak istiyorum. Okuyup doktor olmak istiyorum" diyor.

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