Avukata falçata!

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nden ayrılan S.Y, önceki gün iş davası kapsamında bir arabulucu avukatın ofisine gitti. İşveren belediyeyi temsilen taraf vekili Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız ile bir araya geldi. Ancak ikili bir süre sonra tartıştı. S.Y, Nazlı Gökyıldız'ı falçatayla rehin aldı. Odadaki herkesi de dışarı çıkardı. "Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım" diyerek tehditler yağdırdı.
Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de saldırıyı kınadı.
Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de saldırıyı kınadı.
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