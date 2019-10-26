Bugünkü
Takvim

Avukata falçata!

'da 'nden ayrılan S.Y, önceki gün iş davası kapsamında bir arabulucu avukatın ofisine gitti. İşveren belediyeyi temsilen taraf vekili ile bir araya geldi. Ancak ikili bir süre sonra tartıştı. S.Y, Nazlı Gökyıldız'ı falçatayla rehin aldı. Odadaki herkesi de dışarı çıkardı. "Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım" diyerek tehditler yağdırdı.

Avukata falçata!
Bursa'da 'nden ayrılan S.Y, önceki gün iş davası kapsamında bir arabulucu avukatın ofisine gitti. İşveren belediyeyi temsilen taraf vekili Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız ile bir araya geldi. Ancak ikili bir süre sonra tartıştı. S.Y, Nazlı Gökyıldız'ı falçatayla rehin aldı. Odadaki herkesi de dışarı çıkardı. "Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım" diyerek tehditler yağdırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de saldırıyı kınadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAvukata falçata!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri