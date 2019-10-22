Ülkemizdeki çocuk gelin dramı bitmek bilmedi. Skandalın son adresi İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ydi. Suriyeli 14 yaşındaki Vahide, ailesiyle birlikte ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye geldi. Genç kızın yaşamını 35 yaşındaki Cafer Ç., kabusa çevirdi. İddiaya göre Cafer Ç., kiracıları olan Vahide M.'ye defalarca tecavüz etti. Olayın duyulmaması için de küçük kızın ailesini tehdit edip polise gitmelerini engelledi. Skandal, bununla da bitmedi. Bir süre önce Cafer Ç. İle Vahide dini nikah kıyılarak evlendirildi.





GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay, küçük kızla annesinin bir yardım kuruluşuna başvurmasıyla gündeme geldi. Polis tarafından gözaltına alınan tecavüz şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük kızın, bir süre önce Cafer C. ile dini nikahla evlendirilmesine ilişkin görüntüler de polis tarafından elde edildi. Görüntülerde, gelinlik giydirilen Vahide'nin, Cafer Ç. ile dans ettirilmesi dikkat çekti.







Tecavüzcü Cafer Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.







DİZİ DEĞİL GERÇEK

Oyuncu Meltem Miraloğlu (32) da, bir dönem çocuk gelin rolüyle ünlendi. Kısa süre önce ABD'ye yerleşen Miraloğlu, kendisinden tam 48 yaş büyük 'Patrickle' isimli 80 yaşındaki adamla evlendi. Rolünü, gerçek hayatta da yaşayan Miraloğlu'nun bu evliliği, büyük tepki çekti.