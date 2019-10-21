Mühendisin sır ölümü!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 27 yaşındaki yazılım mühendisi Mert Esen, geçen yıl eşinden ayrıldı. Önceki akşam yakınlarına mesaj atan mühendisten bir daha haber alınamadı. Eve giren yakınları Esen'i silahla başından vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürerken polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
KENDİNİ ASTI
Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde bir çocuk babası müezzin Ercan Ç. (35), önceki gün öğle namazını kıldıktan sonra bahçede cemaatle sohbet etti. Ardından evine gitti. İkindi namazı için camiye giden ve müezzini göremeyen cemaat, Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı fark etti. Müezzinin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
PITBULL DEHŞETİ
İstanbul Küçükçekmece'de Ömer Faruk Yeşil (7), parkta oynadığı sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Baba Suat Yeşil, "Durumu ciddi. Kuduz ve tetanoz aşısı oldu" açıklamasını yaptı.
CANİ KOCAYA MÜEBBET
Kahramanmaraş Elbistan'da Ahmet Doguç ve Aslı Yıldız Güçlü, geçen yıl boşandı. Aslı Yıldız, daha sonra Asef Güçlü ile evlendi. Durumu kabullenemeyen Ahmet Doguş, eski karısına ve eşine kurşun yağdırdı.
Talihsiz kadın kurtarılamadı. Hakim karşısına çıkan Doguç'un müebbet hapsi istendi. Dava ertelendi.
Sırrıberk ARSLAN
MAVİ BALİNA YİNE CAN ALDI
Mavi Balina oyunu yine bir can aldı. Kayseri Kocasinan'da Sefa Gülmüş (22), önceki gün bilgisayarından Balıkesir'deki arkadaşını görüntülü aradı. Ardından kendisini doğalgaz borusuna asarak canına kıydı. Eve giden ailesi, Gülmüş'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Gülmüş'ün bilgisayarını incelemeye aldı.
Ali ALTUNTAŞ
KİLO ALMAK İÇİN BAŞLADI MİLLİ SPORCU OLDU
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 18 yaşındayken kilo almak için vücut geliştirme sporuna başlayan Ufuk Satı (30), dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Milli formayı giymeye hak kazanan Satı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5-10 Kasım'da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
Ufak Satı, 52 kiloyla spora başladı.
100 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Eskişehir'de, jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurduğu otomobilde Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirdi. Sürücü İbrahim D. (31) gözaltına alınırken, tarihi sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MOR EKMEK RAFLARDA
Japonya'da, tüketimi zorunlu olan ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da raflara çıktı. Fonksiyonel gıda olan mormiks, şekeri baskılıyor.
GÜZEL İNSAN
Antalyalı Fevzi Metin, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nü bitirdi. Ardından köyde yaşayan ailesinin yanına gitti. Burada bir yandan keçileri otlattı, bir yandan da köylülere okuma yazma öğretti. Keçileri otlatırken de öğretmenlik sınavlarına hazırlandığını söyleyen Metin, "Çobanlığı severek yapıyorum" dedi.
ANA DRAM
Samsun Bafra'da 5 ay önce Harun F., cinayete kurban gitti. Oğlunun acısıyla bunalıma giren anne Seher F., dün bir silah alarak oğlunun mezarı başına gitti. Hayatına son vermek isteyen kadını polis ekipleri iknaya çalıştı. 30 dakika sonra fenalaşıp yere düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.
ALEVLİ KAVGA
Kocaeli Gölcük'te iş merkezinde eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı. Vücudu yanan Y., hastaneye sevk edildi.
SEL FACİASI
Giresun Eynesil'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Kemerli'de toprak altında kalan Hasan Zamba kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
KENDİNİ ASTI
Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde bir çocuk babası müezzin Ercan Ç. (35), önceki gün öğle namazını kıldıktan sonra bahçede cemaatle sohbet etti. Ardından evine gitti. İkindi namazı için camiye giden ve müezzini göremeyen cemaat, Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı fark etti. Müezzinin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
PITBULL DEHŞETİ
İstanbul Küçükçekmece'de Ömer Faruk Yeşil (7), parkta oynadığı sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Baba Suat Yeşil, "Durumu ciddi. Kuduz ve tetanoz aşısı oldu" açıklamasını yaptı.
CANİ KOCAYA MÜEBBET
Kahramanmaraş Elbistan'da Ahmet Doguç ve Aslı Yıldız Güçlü, geçen yıl boşandı. Aslı Yıldız, daha sonra Asef Güçlü ile evlendi. Durumu kabullenemeyen Ahmet Doguş, eski karısına ve eşine kurşun yağdırdı.
Talihsiz kadın kurtarılamadı. Hakim karşısına çıkan Doguç'un müebbet hapsi istendi. Dava ertelendi.
Sırrıberk ARSLAN
MAVİ BALİNA YİNE CAN ALDI
Mavi Balina oyunu yine bir can aldı. Kayseri Kocasinan'da Sefa Gülmüş (22), önceki gün bilgisayarından Balıkesir'deki arkadaşını görüntülü aradı. Ardından kendisini doğalgaz borusuna asarak canına kıydı. Eve giden ailesi, Gülmüş'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Gülmüş'ün bilgisayarını incelemeye aldı.
Ali ALTUNTAŞ
KİLO ALMAK İÇİN BAŞLADI MİLLİ SPORCU OLDU
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 18 yaşındayken kilo almak için vücut geliştirme sporuna başlayan Ufuk Satı (30), dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Milli formayı giymeye hak kazanan Satı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5-10 Kasım'da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
Ufak Satı, 52 kiloyla spora başladı.
100 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Eskişehir'de, jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurduğu otomobilde Roma dönemine ait 100 sikke ele geçirdi. Sürücü İbrahim D. (31) gözaltına alınırken, tarihi sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MOR EKMEK RAFLARDA
Japonya'da, tüketimi zorunlu olan ve vücutta onarım başlattığı belirtilen mormiksten yapılan 'mor ekmek', Türkiye'de ilk olarak Malatya'da raflara çıktı. Fonksiyonel gıda olan mormiks, şekeri baskılıyor.
GÜZEL İNSAN
Antalyalı Fevzi Metin, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'nü bitirdi. Ardından köyde yaşayan ailesinin yanına gitti. Burada bir yandan keçileri otlattı, bir yandan da köylülere okuma yazma öğretti. Keçileri otlatırken de öğretmenlik sınavlarına hazırlandığını söyleyen Metin, "Çobanlığı severek yapıyorum" dedi.
ANA DRAM
Samsun Bafra'da 5 ay önce Harun F., cinayete kurban gitti. Oğlunun acısıyla bunalıma giren anne Seher F., dün bir silah alarak oğlunun mezarı başına gitti. Hayatına son vermek isteyen kadını polis ekipleri iknaya çalıştı. 30 dakika sonra fenalaşıp yere düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.
ALEVLİ KAVGA
Kocaeli Gölcük'te iş merkezinde eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı. Vücudu yanan Y., hastaneye sevk edildi.
SEL FACİASI
Giresun Eynesil'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Kemerli'de toprak altında kalan Hasan Zamba kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
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