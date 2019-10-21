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Gebze'de kayınpeder dehşeti! Gelinine sopayla saldırdı

'nin Gebze ilçesinde kayınpeder M.Ö, giyimine kuşamına karıştığı gelinine sopayla saldırdı. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan kadın canını zor kurtardı.

'Kıyan'peder
Kocaeli Gebze'de iki gün önce kayınpeder dehşeti yaşandı... 60 yaşındaki M.Ö. sürekli giyimine kuşamına karıştığı bankacı gelini Fatma Selen Ö'ye (26) tekme tokat saldırdı. Dört yaşındaki kızının önünde dayak yiyen kadın hastaneye kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Ö'nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı.



Vicdansız adam uzaklaştırma cezası aldı. Fatma Selen Ö, ifadesinde şunları anlattı: Sürekli giyimime, kuşamıma ve makyajıma karışıyor. Çalışmama ve sokağa çıkmama karşı geliyor. Ailemin yanına gidip gelmemi istemiyor. Psikolojik baskı uyguluyor...

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