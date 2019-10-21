Kocaeli Gebze'de iki gün önce kayınpeder dehşeti yaşandı... 60 yaşındaki M.Ö. sürekli giyimine kuşamına karıştığı bankacı gelini Fatma Selen Ö'ye (26) tekme tokat saldırdı. Dört yaşındaki kızının önünde dayak yiyen kadın hastaneye kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö'nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı.
Vicdansız adam uzaklaştırma cezası aldı. Fatma Selen Ö, ifadesinde şunları anlattı: Sürekli giyimime, kuşamıma ve makyajıma karışıyor. Çalışmama ve sokağa çıkmama karşı geliyor. Ailemin yanına gidip gelmemi istemiyor. Psikolojik baskı uyguluyor...
Vicdansız adam uzaklaştırma cezası aldı. Fatma Selen Ö, ifadesinde şunları anlattı: Sürekli giyimime, kuşamıma ve makyajıma karışıyor. Çalışmama ve sokağa çıkmama karşı geliyor. Ailemin yanına gidip gelmemi istemiyor. Psikolojik baskı uyguluyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.