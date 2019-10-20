Ankara'daki Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencileri, Çankaya'daki hayvan barınağından iki köpeği sahiplendi. Tarçın ve Gofret ismi verilen iki köpek, okulun maskotu haline geldi. Köpekleri sevip dolaştıran, bakımına destek olan öğrenciler, artık okula çok daha severek gelmeye başladıklarını söyledi. Okul Müdürü Melike Yetim, "Kuru mamayla ve pişmiş etle besleniyorlar. Çocuklar da çok ilgi gösteriyor" dedi.
BUNU 'KUM' YAPTI!
Antalya Alanya'da bulunan ve nesli yok olma tehlikesi altında olan kum zambakları, önceki gece kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kökünden koparıldı. Ardından kumsala atıldı. Yürüyüş için sahile giden vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kum zambağı bitkisini ticari amaçla sökenlere veya doğal ortamlarına zarar verenlere 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.
NEŞELİ GÜNLER-2
Yeşilçam'ın sevilen filmi Neşeli Günler'in benzeri Denizli'de yaşandı. 1986'da evlenen ve dört çocukları olan Fatma Civanalan (48) ve Süleyman Dilek (52), 24 yıl sonra 2010'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Yedi yıl boyunca hiç görüşmeyen çift, çocuklarının ısrarıyla yeniden barıştı. Çiftin nikahlarına torunları bile katıldı! Fatma Civanalan, "Çok mutluyum. Gelinlik giymek içimde uhde kalmıştı" ifadesini kullandı.
BRAVO SANA!
Perulu ünlü şef Christian Bravo, gastronomi bölümü öğrencileriyle düzenlenen etkinlik için Türkiye'ye geldi. Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini yedi. Adana'nın geleneksel lezzeti şalgamı öve öve bitiremedi. "Ayrandaki yoğurt ve şalgamdaki pancar bizim kültürümüzde yok. İçli köfte yeme fırsatım oldu ve çok güzeldi. Dışının kıtır kıtır oluşu hoşuma gitti" dedi.
48'LİK SAPIK YAKALANDI
Sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar gönderdiği saptanan sapık yakalandı. Samsun Tekkeköy'deki olayda 48 yaşındaki H.Ç., 17 yaşındaki E.Ç.'ye sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar yolladı. Şikayet üzerine yakalandı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye yollandı.
1 KİŞİYE 2 MİLYON LİRA
Sayısal Loto'da 6 bilen bir kişi 2 milyon 19 bin 919 lira kazandı. 5 bilenler, 4 bin 989'ar lira, 4 bilenler 77'şer lira, 3 bilenler ise 11 lira 80'er kuruş alacak.
AH BE EMEL
Sivas'ta önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Mustafa Başpınar yönetimdeki halk otobüsü otomobille çarpışarak, yan yattı. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Talihsiz genç kızın cenazesi dün sonsuzluğa uğurlandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltında...
22 yaşındaki genç kız öğretmen olmak için gün sayıyordu...
HAYATINI ZEHİR ETTİLER!
Antalya Manavgat'ta 16 Ekim gecesi korkunç bir kaza yaşanmıştı. Emre Şahin yönetimindeki araç, Şefik Göden'in kullandığı otomobille çarpıştı. Şahin ile aynı araçta bulunan Seher Yemez kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Emre Şahin'in kanında uyuşturucu madde çıktı. Şahin ile Göden dün 'taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı.
HANIMAĞA İNDİRİMİ
Erzurum'da fuhuş çetesinin 'Hanımağa' lakaplı lideri Elvin A. (45) ile 13 adamı hakkında 2 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Elvin A.'nın, esnaf olan E.A'ya, polise karşı gözcülük yapması için, cinsel ilişki ücretinde indirim yaptığı ortaya çıktı...
ÖFKE ATEŞİ!
OSMANİYE'NİN Kadirli İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir olay yaşandı. 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki K.A'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı. K.A. üzerine su atan H.E.'nin babasına durumu anlattı. Duruma öfkelenen baba A.E. ise K.E'yi eve alıp, tekme tokat dövmeye başladı.
Kendisini döven A.E'nin elinden zor kurtulup eve kaçan küçük çocuk, olup biteni ailesine anlattı. Anne Yasemin Ateş, cani adamı şikayet ettiklerini açıkladı.
KABLOYLA İNTİHAR ETTİ
Aydın Nazilli'de dün infaz koruma memuru Şükrü M. (34) kendini elektrik süpürgesi kablosuyla tavana asarak yaşamına son verdi. Genç adamın, bir süre önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 5 YARALI
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde dün yollar kana bulandı... Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Derecik mezrasında şarampole yuvarlandı. Fatma Ayana (38) ve Ramazan Can (37) olay yerinde hayatını kaybetti, beş kişi ise hastaneye kaldırıldı.
KOCA DEHŞETİ
Eskişehir'de dün Y.N. adlı kadın polisi aradı. Uzaklaştırma kararı bulunan eşi R.N'nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savurmaya başladığını anlattı. Polis kocayı elindeki tüfek ile yakaladı. Üzerinden sekiz fişek çıkan R.N. sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı...
BUNU 'KUM' YAPTI!
Antalya Alanya'da bulunan ve nesli yok olma tehlikesi altında olan kum zambakları, önceki gece kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kökünden koparıldı. Ardından kumsala atıldı. Yürüyüş için sahile giden vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kum zambağı bitkisini ticari amaçla sökenlere veya doğal ortamlarına zarar verenlere 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.
NEŞELİ GÜNLER-2
Yeşilçam'ın sevilen filmi Neşeli Günler'in benzeri Denizli'de yaşandı. 1986'da evlenen ve dört çocukları olan Fatma Civanalan (48) ve Süleyman Dilek (52), 24 yıl sonra 2010'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Yedi yıl boyunca hiç görüşmeyen çift, çocuklarının ısrarıyla yeniden barıştı. Çiftin nikahlarına torunları bile katıldı! Fatma Civanalan, "Çok mutluyum. Gelinlik giymek içimde uhde kalmıştı" ifadesini kullandı.
BRAVO SANA!
Perulu ünlü şef Christian Bravo, gastronomi bölümü öğrencileriyle düzenlenen etkinlik için Türkiye'ye geldi. Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini yedi. Adana'nın geleneksel lezzeti şalgamı öve öve bitiremedi. "Ayrandaki yoğurt ve şalgamdaki pancar bizim kültürümüzde yok. İçli köfte yeme fırsatım oldu ve çok güzeldi. Dışının kıtır kıtır oluşu hoşuma gitti" dedi.
48'LİK SAPIK YAKALANDI
Sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar gönderdiği saptanan sapık yakalandı. Samsun Tekkeköy'deki olayda 48 yaşındaki H.Ç., 17 yaşındaki E.Ç.'ye sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar yolladı. Şikayet üzerine yakalandı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye yollandı.
1 KİŞİYE 2 MİLYON LİRA
Sayısal Loto'da 6 bilen bir kişi 2 milyon 19 bin 919 lira kazandı. 5 bilenler, 4 bin 989'ar lira, 4 bilenler 77'şer lira, 3 bilenler ise 11 lira 80'er kuruş alacak.
AH BE EMEL
Sivas'ta önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Mustafa Başpınar yönetimdeki halk otobüsü otomobille çarpışarak, yan yattı. Kazada otobüste bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Talihsiz genç kızın cenazesi dün sonsuzluğa uğurlandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltında...
22 yaşındaki genç kız öğretmen olmak için gün sayıyordu...
HAYATINI ZEHİR ETTİLER!
Antalya Manavgat'ta 16 Ekim gecesi korkunç bir kaza yaşanmıştı. Emre Şahin yönetimindeki araç, Şefik Göden'in kullandığı otomobille çarpıştı. Şahin ile aynı araçta bulunan Seher Yemez kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Emre Şahin'in kanında uyuşturucu madde çıktı. Şahin ile Göden dün 'taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı.
HANIMAĞA İNDİRİMİ
Erzurum'da fuhuş çetesinin 'Hanımağa' lakaplı lideri Elvin A. (45) ile 13 adamı hakkında 2 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Elvin A.'nın, esnaf olan E.A'ya, polise karşı gözcülük yapması için, cinsel ilişki ücretinde indirim yaptığı ortaya çıktı...
ÖFKE ATEŞİ!
OSMANİYE'NİN Kadirli İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir olay yaşandı. 7 Mart İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki K.A'nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı. K.A. üzerine su atan H.E.'nin babasına durumu anlattı. Duruma öfkelenen baba A.E. ise K.E'yi eve alıp, tekme tokat dövmeye başladı.
Kendisini döven A.E'nin elinden zor kurtulup eve kaçan küçük çocuk, olup biteni ailesine anlattı. Anne Yasemin Ateş, cani adamı şikayet ettiklerini açıkladı.
KABLOYLA İNTİHAR ETTİ
Aydın Nazilli'de dün infaz koruma memuru Şükrü M. (34) kendini elektrik süpürgesi kablosuyla tavana asarak yaşamına son verdi. Genç adamın, bir süre önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 5 YARALI
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde dün yollar kana bulandı... Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Derecik mezrasında şarampole yuvarlandı. Fatma Ayana (38) ve Ramazan Can (37) olay yerinde hayatını kaybetti, beş kişi ise hastaneye kaldırıldı.
KOCA DEHŞETİ
Eskişehir'de dün Y.N. adlı kadın polisi aradı. Uzaklaştırma kararı bulunan eşi R.N'nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savurmaya başladığını anlattı. Polis kocayı elindeki tüfek ile yakaladı. Üzerinden sekiz fişek çıkan R.N. sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.