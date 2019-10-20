İstanbul'da yaşanan kürtaj skandalı tüyler ürpertti. Olayın adresi Bakırköy Florya'daki özel bir klinikti. Evli ve altı aylık hamile F.S, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Dr. Yelda E'ye kürtaj olmak istediğini söyledi. Doktor da hamilelik ilerlediği için hastanede kürtaj yapamayacağını belirtti.
Ruhsatsız klinik sahibi Op. Dr. Burçhan A.
BİN 800 LİRA İSTEDİ
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel klinikte bu işlemi yapabileceğini söyleyerek bin 800 lira para istedi. 17 Ekim'de gerçekleşen kürtaj sırasında F.S, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kürtajı yapan Dr. Yelda E.
HEPSİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Dr. Yelda E. ve Dr. Burçhan A'nın ifadeleri skandalı deşifre etti. Dr. E, "Dr. Burçak A'yı aradım. Hastanın eşinin onayı olmadığını da belirttim. O da izin verdi. Kürtaj sırasında bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına döndüğümde uyanamadığını gördüm. Bunun üzerine kalp masajı yaptım. Ardından 112'yi arayıp hastaneye kaldırdık" dedi.
Anestezi uygulayan reklamcı Pınar K.
OSMAN ASİLTÜRK
Ruhsatsız klinik sahibi Op. Dr. Burçhan A.
BİN 800 LİRA İSTEDİ
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel klinikte bu işlemi yapabileceğini söyleyerek bin 800 lira para istedi. 17 Ekim'de gerçekleşen kürtaj sırasında F.S, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kürtajı yapan Dr. Yelda E.
HEPSİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Dr. Yelda E. ve Dr. Burçhan A'nın ifadeleri skandalı deşifre etti. Dr. E, "Dr. Burçak A'yı aradım. Hastanın eşinin onayı olmadığını da belirttim. O da izin verdi. Kürtaj sırasında bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına döndüğümde uyanamadığını gördüm. Bunun üzerine kalp masajı yaptım. Ardından 112'yi arayıp hastaneye kaldırdık" dedi.
Anestezi uygulayan reklamcı Pınar K.
OSMAN ASİLTÜRK
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