Bugünkü
Takvim

masası! 'da ruhsatsız klinikte 6 kadına kürtaj yapıldı

Altı F.S, kürtaj yaptırmak için Dr. Yelda E’ye gitti. İşlem, Op. Dr. Burçhan A’ya ait klinikte gerçekleşti. Bu sırada hasta kalp krizi geçirdi. Durumunun kritik olduğu öğrenildi. İki doktor ile hastaya anestezi veren reklamcı cezaevine gönderildi.

Cinayet masası
İstanbul'da yaşanan kürtaj skandalı tüyler ürpertti. Olayın adresi 'daki özel bir klinikti. Evli ve altı F.S, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Dr. Yelda E'ye kürtaj olmak istediğini söyledi. Doktor da hamilelik ilerlediği için hastanede kürtaj yapamayacağını belirtti.


Ruhsatsız klinik sahibi Op. Dr. Burçhan A.

BİN 800 LİRA İSTEDİ
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçhan A'ya ait özel klinikte bu işlemi yapabileceğini söyleyerek bin 800 lira para istedi. 17 Ekim'de gerçekleşen kürtaj sırasında F.S, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Kürtajı yapan Dr. Yelda E.

HEPSİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Dr. Yelda E. ve Dr. Burçhan A'nın ifadeleri skandalı deşifre etti. Dr. E, "Dr. Burçak A'yı aradım. Hastanın eşinin onayı olmadığını da belirttim. O da izin verdi. Kürtaj sırasında bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına döndüğümde uyanamadığını gördüm. Bunun üzerine kalp masajı yaptım. Ardından 112'yi arayıp hastaneye kaldırdık" dedi.


Anestezi uygulayan reklamcı Pınar K.

OSMAN ASİLTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCinayet masası! İstanbul'da ruhsatsız klinikte 6 aylık hamile kadına kürtaj yapıldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri