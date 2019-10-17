Bal gibi haber

Vanlı arıcılar Haziran'da sezonu açtı. Bereketli bir dönem geçirmek için de 'bal' duasına çıktı. Verimli bir sezon geçiren arıcılar, geçen ay da 'şükür duası'na çıktı. Ancak hepsi arıların saldırısına uğradı.
Bu olaydan sonra arıların karşısına çiçeklerle çıkan üreticiler, bu yıl kovan başına 30 kilo verim elde ettiklerini vurguladı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye satış yapacaklarını açıkladı.
GÜLÜŞÜNE KURBAN!
Gaziantep'te Ecrin İlksöz, prematüre dünyaya geldi. Bağırsağında sorun tespit edildi. Ameliyatı için 20 bin lira gerekliydi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise aileyi İstanbul'a davet etti. Masrafları SGK'dan karşılayan hastane, Ecrin'i iyileştirdi. Minik yavru, gülüşüyle teşekkür etti.
BİN ENSTRÜMAN BİN UMUT
Gönüllü Hizmet Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir projeye imza attı. "Bin enstrüman bin umut" projesi kapsamında; 10 öğrenciye gitar ve keman dağıtıldı...
GEL PİSİ PİSİ
Edirne'de öğrenciler örnek bir davranışa imza attı... Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, arka ayakları felçli olan bir kediye sahip çıktı. Genç hayvanseverler, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptırdı. Kedinin yürümesini sağlayan veteriner Mustafa Karadağ, "Daha konforlu yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
ŞENGÜL ÖĞRETMEN İNTİHAR ETMİŞ!
İstanbul'da yaşayan öğretmen Şengül Karaca, 2018'de sevgisi Hasan Aydın'la birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda Karaca'nın pencereden çivileme şeklinde atladığı, bu nedenle itilmediği ve intihar ettiğine yer verildi. Sanık Aydın beraat etti.
SIRA BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ
İzmit'te, Kerem T. (44), boşandığı eşi Ayşe Acar'ı aboneliğini iptal etmek için geldiği doğalgaz dağıtım şirketinde, sıra beklediği sırada başından tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
ÖLÜME ATLADI
Psikolojik sorunları olan beyin cerrahı, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olay, İstanbul Ataşehir'de dün sabah meydana geldi. Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, evinin balkondan düşerek ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Polis ekipleri, cerrahın evinde ve sitede incelemeler yaptı. Öte yandan cerrahın fazla kiloları nedeniyle bunalıma girdiği ve bir süredir ilaç tedavisi gördüğü iddiası ortaya atıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
ELİNİZ KIRILSIN!
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmedi. Son olay, dün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür (24), hastası B.K. tarafından jiletli saldırıya uğradı. Boynuna aldığı darbe sonrası hemen müdahale edilen genç asistan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.
GÜNGÖREN'DE SİLAHLI ÇATIŞMA
İstanbul Güngören'de önceki gece iki grup arasında tartışma çıktı. Motosikletli kişiler ve kahvehanenin önünde oturan gruba ateş açtı. 2 kişi yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan Gökhan Osman ise kurtarılamadı.
7 TALİHLİYE 400'ER BİN
5+1 bilen 7 kişi, 400'er bin lira kazandı. 5 bilenler 1.304'er, 4+1 bilenler 234'er, 4 bilenler 28'er, 3+1 bilenler 18'er, 3 bilenler 3'er, 2+1 bilenler 5'er, 1+1 bilenler 3'er lira alacak. (3 11 17 23 31+5)
1 TALİHLİYE 15.7 MİLYON
6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin lira kazandı. 5 bilenler 9.747'şer lira, 4 bilenler 106'şar lira, 3 bilenler ise 13'er lira alacak. (1 4 6 35 40 47)
Bu olaydan sonra arıların karşısına çiçeklerle çıkan üreticiler, bu yıl kovan başına 30 kilo verim elde ettiklerini vurguladı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye satış yapacaklarını açıkladı.
GÜLÜŞÜNE KURBAN!
Gaziantep'te Ecrin İlksöz, prematüre dünyaya geldi. Bağırsağında sorun tespit edildi. Ameliyatı için 20 bin lira gerekliydi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise aileyi İstanbul'a davet etti. Masrafları SGK'dan karşılayan hastane, Ecrin'i iyileştirdi. Minik yavru, gülüşüyle teşekkür etti.
BİN ENSTRÜMAN BİN UMUT
Gönüllü Hizmet Vakfı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir projeye imza attı. "Bin enstrüman bin umut" projesi kapsamında; 10 öğrenciye gitar ve keman dağıtıldı...
GEL PİSİ PİSİ
Edirne'de öğrenciler örnek bir davranışa imza attı... Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim gören Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, arka ayakları felçli olan bir kediye sahip çıktı. Genç hayvanseverler, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptırdı. Kedinin yürümesini sağlayan veteriner Mustafa Karadağ, "Daha konforlu yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
ŞENGÜL ÖĞRETMEN İNTİHAR ETMİŞ!
İstanbul'da yaşayan öğretmen Şengül Karaca, 2018'de sevgisi Hasan Aydın'la birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda Karaca'nın pencereden çivileme şeklinde atladığı, bu nedenle itilmediği ve intihar ettiğine yer verildi. Sanık Aydın beraat etti.
SIRA BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ
İzmit'te, Kerem T. (44), boşandığı eşi Ayşe Acar'ı aboneliğini iptal etmek için geldiği doğalgaz dağıtım şirketinde, sıra beklediği sırada başından tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
ÖLÜME ATLADI
Psikolojik sorunları olan beyin cerrahı, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olay, İstanbul Ataşehir'de dün sabah meydana geldi. Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, evinin balkondan düşerek ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Polis ekipleri, cerrahın evinde ve sitede incelemeler yaptı. Öte yandan cerrahın fazla kiloları nedeniyle bunalıma girdiği ve bir süredir ilaç tedavisi gördüğü iddiası ortaya atıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
ELİNİZ KIRILSIN!
Sağlık çalışanlarına şiddet bitmek bilmedi. Son olay, dün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Fizik tedavi biriminde görevli asistan doktor Kadir Songür (24), hastası B.K. tarafından jiletli saldırıya uğradı. Boynuna aldığı darbe sonrası hemen müdahale edilen genç asistan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.
GÜNGÖREN'DE SİLAHLI ÇATIŞMA
İstanbul Güngören'de önceki gece iki grup arasında tartışma çıktı. Motosikletli kişiler ve kahvehanenin önünde oturan gruba ateş açtı. 2 kişi yaralandı. Çatışmada ağır yaralanan Gökhan Osman ise kurtarılamadı.
7 TALİHLİYE 400'ER BİN
5+1 bilen 7 kişi, 400'er bin lira kazandı. 5 bilenler 1.304'er, 4+1 bilenler 234'er, 4 bilenler 28'er, 3+1 bilenler 18'er, 3 bilenler 3'er, 2+1 bilenler 5'er, 1+1 bilenler 3'er lira alacak. (3 11 17 23 31+5)
1 TALİHLİYE 15.7 MİLYON
6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin lira kazandı. 5 bilenler 9.747'şer lira, 4 bilenler 106'şar lira, 3 bilenler ise 13'er lira alacak. (1 4 6 35 40 47)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.