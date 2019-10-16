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Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan 'ıın son görüntüleri ortaya çıktı

Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan ile ilgili soruşturma tamamlandı. Özgür T. hakkında ağır müebbet istemiyle dava açıldı. Genç kız ile şüphelinin son görüntüleri ortaya çıktı.

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Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Dr. Özgür T.'nin (46) evinde hayatını kaybetti. Karaman'ın bilinç düzeyini azaltan ve bir doktorun elde edebileceği 'propofol' ilacı nedeniyle öldüğü belirlendi. Özgür T., cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ardından iddianame düzenlendi. Özgür T.'nin, Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açarak anestezik ilaç verdiği ve bu nedenle ölümüne sebep olduğu belirlendi. T.'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Görüntü tutanağı da dava dosyasına girdi. Buna göre, Karaman saat 23.34'de eve geldi. Özgür T. de saat 01.18'de apartmana girdi. Saat 04.03'de evden çıkan T.'nin 05.30'da üzerinde ameliyat giysileriyle tekrar apartmana girdiği kaydedildi.



Anestezi teknikeri , doktor sevgilisi Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu.

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