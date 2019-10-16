Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Dr. Özgür T.'nin (46) evinde hayatını kaybetti. Karaman'ın bilinç düzeyini azaltan ve bir doktorun elde edebileceği 'propofol' ilacı nedeniyle öldüğü belirlendi. Özgür T., cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ardından iddianame düzenlendi. Özgür T.'nin, Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açarak anestezik ilaç verdiği ve bu nedenle ölümüne sebep olduğu belirlendi. T.'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Görüntü tutanağı da dava dosyasına girdi. Buna göre, Karaman saat 23.34'de eve geldi. Özgür T. de saat 01.18'de apartmana girdi. Saat 04.03'de evden çıkan T.'nin 05.30'da üzerinde ameliyat giysileriyle tekrar apartmana girdiği kaydedildi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, doktor sevgilisi Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, doktor sevgilisi Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu.
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