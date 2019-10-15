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Şehit pilot 'ın kızı : 7 yaşında bıraktığın kızın anne oldu baba

8 Ekim 1996’da Ege’de Yunan uçakları tarafından düşürülen F-16 uçağıyla suya gömülen şehit pilot ’ın naaşı 23 yıldır bulunamadı... , babasının ölüm yıl dönümünde şu satırları paylaştı: 7 yaşında bıraktığın kızın anne oldu baba. Ona seni anlatacağım. O da gururla anacak adını...

'Ana' vatan
Tarihler 8 Ekim 1996'yı gösterdiğinde 'nde Türk ve Yunan jetleri arasında it dalaşı yaşandı. Düşürülen F-16 savaş uçağının pilotu Yüzbaşı 'dı. Erdoğan, F-16 ile suya gömülerek şehadete ulaştı. Naaşı ise 23 yıldır çıkarılamadı. Şehidin kızı , babasını kaybettiğinde 7 yaşındaydı. Şimdi 30 yaşında olan Evrim Erdoğan, 2 ay önce doğum yaptı. Babasının ölüm yıl dönümünde kızıyla çekilmiş fotoğrafının yanına, bir zamanlar babasının kucağında olduğu fotoğrafını ekleyip sosyal medyadan paylaştı. Babasına özlemi hiç dinmeyen Evrim Erdoğan, mezarı bile olmayan babasına hitaben şu satırları yazdı: "7 yaşında bıraktığın kızın anne oldu baba. Ona seni anlatacağım. Ben hep gururlandım seninle. O da gururla anacak adını."



23 yıl önce sulara gömülerek şehit olan Nail Erdoğan'ın cenazesi hala çıkarılamadı.



Şehit kızı Evrim Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı için "Türk askerini destekliyorum. Gönlüm onlarla" dedi.

GÜL KİREKLO

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