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Çarpışan arabalar

sekiz araç zincirleme yaptı. Altı kişi hastaneye kaldırıldı. Yara almadan kurtulanlar ise büyük panik yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışan arabalar
Kocaeli İzmit'te dün trafik karıştı... Gölcük yönüne giden sürücü, İzmit Küçük Sanayi Sitesi'ne dönmeye çalıştı. Ancak bekleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden otomobilin, önündeki araca çarpmasıyla 6 araç art arda çarpıştı. En arkadan gelen bir otomobil de ya neden olan araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil sağlık ekipleri yollandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan altı yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Polis ise başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Paniğe kapılan bir kadın, hemen ailesini aradı. Olayı anlattı. Yakınlarının tesellisiyle sakinleşmeye çalıştı.

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