Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki Mehmet Çınar ölü bulundu

Samsun'da önceki gün 6 yaşındaki Mehmet Çınar Şahin, bisikletiyle gezintiye çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Liman kıyısında bisikletine rastlandı. Çalışmalar denizde yoğunlaştı. Dedesine ait teknenin yanında cesedine ulaşıldı. Mehmet Çınar Şahin'in, kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp, boğulmuş olabileceği açıkladı.
Acılı baba oğlunun cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu.
HER 'SATIR'I DEHŞET!
Eskişehir'de dün Yalçın Özalpay (52) dolmuştan inen eski eşi Ayşe Tuba Arslan'a (45) satırla saldırdı. Kafatası ve yüzünden yaralanan kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşlar tarafından yakalanıp, dövülen zanlı ise tutuklandı.
ANNEM İÇİN
İstanbul Sultangazi'de dün korkunç bir olay yaşandı. Yusuf D. (39), üç çocuğunun gözü önünde eşine dayak attı. Evde bulunan 16 yaşındaki oğlu İbrahim D. ise hemen mutfağa daldı. Çekmeceden aldığı bıçağı babasına sapladı. Kanlar içinde kalan cani adam yere yığıldı. Paniğe kapılan genç ise evden kaçtı.
Yusuf D. kurtarılamadı. Gözaltına alınan genç, babasının sürekli annesini dövdüğünü anlattı.
TORBACI POLİS ÇIKTI!
İstanbul Ataşehir'de önceki gün bir araçta arama yapıldı. GBT sorgularında uyuşturucu kullanmaktan kayıtları çıkan dört genç, torbacıyı yakalatmak için polisle anlaştı. Bunun üzerine ekipler, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan satıcı, İstanbul Emniyeti'nde görevli polis B.D. çıktı. Zanlının, ekip aracıyla uyuşturucu sattığı saptandı.
'SERT' KAYAYA ÇARPTI
Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te İrfan Demir'e ait çiğköfte dükkanını kurşunladığı iddiasıyla eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
Kiralık araçla kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Sert, eşi Esma, Samet Sert ve Mehmet Cömert, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapse atıldı.
13.6 MİLYON LİRA DEVRETTİ
Sayısal Loto'da 6 sihirli rakamı 7 defa kimse bilemedi. Toplam 13 milyon 601 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 453'er lira, 4 bilenler 90'ar lira, 3 bilenler ise 13'er lira ikramiye alacak. 5 6 21 27 37 46
BABA MESLEK
Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde 38 yıllık hekim olan Genel Cerrah Dr. Muammer Altun, 24 yaşındaki kızıyla aynı hastanede görev yapıyor. Babası ile aynı hastanede şifa dağıtan Pratisyen Hekim Dr. Serranur Altun, "Babayla aynı hastanede çalışmak; hem güven hem de gurur duygusunu bir arada yaşatıyor" diye konuştu. Baba Altun ise "Kızımla aynı hastanede çalışmak gurur verici bir duygu" dedi.
ERZURUM'DA BİR İSPANYOL
İspanyol Daniel Mera, dün Erzurum'un Yakutiye İlçesi'ne gitti. 16.45'te de kaleye girdi. Ancak bir süre sonra kale görevlisi kapıyı kilitledi. İçeride mahsur kalan genç adam ise kapı önündeki liseliler tarafından fark edildi.
30 dakika sonra özgürlüğüne kavuşan Mera, Türkçe 'çıkış anonsu'nu anlamadığını söyledi.
Acılı baba oğlunun cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu.
HER 'SATIR'I DEHŞET!
Eskişehir'de dün Yalçın Özalpay (52) dolmuştan inen eski eşi Ayşe Tuba Arslan'a (45) satırla saldırdı. Kafatası ve yüzünden yaralanan kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşlar tarafından yakalanıp, dövülen zanlı ise tutuklandı.
ANNEM İÇİN
İstanbul Sultangazi'de dün korkunç bir olay yaşandı. Yusuf D. (39), üç çocuğunun gözü önünde eşine dayak attı. Evde bulunan 16 yaşındaki oğlu İbrahim D. ise hemen mutfağa daldı. Çekmeceden aldığı bıçağı babasına sapladı. Kanlar içinde kalan cani adam yere yığıldı. Paniğe kapılan genç ise evden kaçtı.
Yusuf D. kurtarılamadı. Gözaltına alınan genç, babasının sürekli annesini dövdüğünü anlattı.
TORBACI POLİS ÇIKTI!
İstanbul Ataşehir'de önceki gün bir araçta arama yapıldı. GBT sorgularında uyuşturucu kullanmaktan kayıtları çıkan dört genç, torbacıyı yakalatmak için polisle anlaştı. Bunun üzerine ekipler, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan satıcı, İstanbul Emniyeti'nde görevli polis B.D. çıktı. Zanlının, ekip aracıyla uyuşturucu sattığı saptandı.
'SERT' KAYAYA ÇARPTI
Türkiye'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te İrfan Demir'e ait çiğköfte dükkanını kurşunladığı iddiasıyla eşi Esma Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
Kiralık araçla kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Sert, eşi Esma, Samet Sert ve Mehmet Cömert, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapse atıldı.
13.6 MİLYON LİRA DEVRETTİ
Sayısal Loto'da 6 sihirli rakamı 7 defa kimse bilemedi. Toplam 13 milyon 601 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 453'er lira, 4 bilenler 90'ar lira, 3 bilenler ise 13'er lira ikramiye alacak. 5 6 21 27 37 46
BABA MESLEK
Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde 38 yıllık hekim olan Genel Cerrah Dr. Muammer Altun, 24 yaşındaki kızıyla aynı hastanede görev yapıyor. Babası ile aynı hastanede şifa dağıtan Pratisyen Hekim Dr. Serranur Altun, "Babayla aynı hastanede çalışmak; hem güven hem de gurur duygusunu bir arada yaşatıyor" diye konuştu. Baba Altun ise "Kızımla aynı hastanede çalışmak gurur verici bir duygu" dedi.
ERZURUM'DA BİR İSPANYOL
İspanyol Daniel Mera, dün Erzurum'un Yakutiye İlçesi'ne gitti. 16.45'te de kaleye girdi. Ancak bir süre sonra kale görevlisi kapıyı kilitledi. İçeride mahsur kalan genç adam ise kapı önündeki liseliler tarafından fark edildi.
30 dakika sonra özgürlüğüne kavuşan Mera, Türkçe 'çıkış anonsu'nu anlamadığını söyledi.
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