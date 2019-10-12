İstanbul'da Ayşe Y. isimli kadının yeni kıyafetleri çıkarıp eskileri giyerek dilenci için hazırlandığı görüntüler şok etti. Olay, Taksim Metro İstasyonu'nun alt geçit girişinde yaşandı. Görüntülerde, Ayşe Y.'nin metro girişinde bulunan bir yürüyen merdivenin başında, yanında getirdiği çantanın içerisinden dilencilik yaparken kullandığı kıyafetleri çıkardığı anlar yer alıyor. Büyük bir özenle adeta işe gidermişçesine hazırlanan kadının eski kıyafetleri giydikten sonra dilenmeye başladığı görülüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insanların yanına giderek para isteyen kadın, turistler tarafından polise şikayet edildi. Kadını dilenirken gören polis destekli zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptı ve daha sonra Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Ayşe Y.'ye kabahatler kanunu uyarınca 153 lira para cezası kesildi.
Ayşe Y., çantasından çıkardığı yıpranmış kıyafetleri üzerine giydi.
Eski kıyafetleri özenle üzerine giyen kadın, ardından dilenmeye başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.