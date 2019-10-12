Bugünkü
Takvim

'da dilenci kadın yeni kıyafetlerini çıkardı eskilerini giydi, o anlar böyle görüntülendi...

’da Ayşe Y. adlı dilenci kadın, iş kıyafetlerini giyerken kameralara yakalandı. Yeni kıyafetleri çıkarıp eskileri giydi, dilenmeye gitti. Dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Ayşe Y.'ye kabahatler kanunu uyarınca 153 lira para cezası kesildi.


İstanbul'da Ayşe Y. isimli kadının yeni kıyafetleri çıkarıp eskileri giyerek dilenci için hazırlandığı görüntüler şok etti. Olay, Taksim 'nun alt geçit girişinde yaşandı. Görüntülerde, Ayşe Y.'nin metro girişinde bulunan bir yürüyen merdivenin başında, yanında getirdiği çantanın içerisinden dilencilik yaparken kullandığı kıyafetleri çıkardığı anlar yer alıyor. Büyük bir özenle adeta işe gidermişçesine hazırlanan kadının eski kıyafetleri giydikten sonra dilenmeye başladığı görülüyor. ve 'nde insanların yanına giderek para isteyen kadın, turistler tarafından polise şikayet edildi. Kadını dilenirken gören polis destekli zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptı ve daha sonra Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Dilencilik yaparak haksız kazanç elde eden Ayşe Y.'ye kabahatler kanunu uyarınca 153 lira para cezası kesildi.




Ayşe Y., çantasından çıkardığı yıpranmış kıyafetleri üzerine giydi.



Eski kıyafetleri özenle üzerine giyen kadın, ardından dilenmeye başladı.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da dilenci kadın yeni kıyafetlerini çıkardı eskilerini giydi, o anlar böyle görüntülendi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri