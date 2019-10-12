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reddetti o evlat edindi

’da evlat edinmek için sırada bekleyen ’yı reddetti. Ancak bekar , ısrarı ile tüm engelleri de aşarak Alba’nın babası oldu.

20 aile reddetti o evlat edindi
Bu dünyaya gelmek onun suçu değildi. Önce annesi istemedi, sonra evlat edinme görüşmesindeki ona yüz çevirdi. Onun hayat ışığı, oldu. 'da down sendromlu olarak doğan 'nın hayatı 13 günlükken değişti. Küçük kız annesi tarafından terk edilince, İtalya'da bir bakım evine yerleştirildi.

41 yaşındaki Luca Trapanese de o bakım evinde gönüllü olarak çalışanlardan biriydi. İtalyan yasaları bekar birinin evlat edinme için uygun olmadığını belirtse de Trapanese'in ısrarı galip geldi. Luca, Alba'yı sahiplenmeyi başardı. Luca, "Alba ile benim durumum çok özel çünkü biz, aile olmak, babalık, evlat edinme gibi konularda birçok kalıbı, klişeleri yıktık" dedi.

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