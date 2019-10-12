20 aile reddetti o evlat edindi

Bu dünyaya down sendromlu gelmek onun suçu değildi. Önce annesi istemedi, sonra evlat edinme görüşmesindeki 20 aile ona yüz çevirdi. Onun hayat ışığı, Luca Trapanese oldu. İtalya'da down sendromlu olarak doğan Alba'nın hayatı 13 günlükken değişti. Küçük kız annesi tarafından terk edilince, İtalya'da bir bakım evine yerleştirildi.
41 yaşındaki Luca Trapanese de o bakım evinde gönüllü olarak çalışanlardan biriydi. İtalyan yasaları bekar birinin evlat edinme için uygun olmadığını belirtse de Trapanese'in ısrarı galip geldi. Luca, Alba'yı sahiplenmeyi başardı. Luca, "Alba ile benim durumum çok özel çünkü biz, aile olmak, babalık, evlat edinme gibi konularda birçok kalıbı, klişeleri yıktık" dedi.
41 yaşındaki Luca Trapanese de o bakım evinde gönüllü olarak çalışanlardan biriydi. İtalyan yasaları bekar birinin evlat edinme için uygun olmadığını belirtse de Trapanese'in ısrarı galip geldi. Luca, Alba'yı sahiplenmeyi başardı. Luca, "Alba ile benim durumum çok özel çünkü biz, aile olmak, babalık, evlat edinme gibi konularda birçok kalıbı, klişeleri yıktık" dedi.
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