Şehir magandaları dehşet saçtı. Olay dün İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde yaşandı. Aralarında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava olan taraflar duruşma öncesinde adliye önünde karşılaştı. Ortalık bir anda karıştı. Kurşunlar havada uçuştu. 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şüpheliler, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
CEZA YÜKLENİYOR
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, programa katılmadan bir süre önce 'Enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. ile defalarca birlikte oldu. 90 bin lira para verdi. Yarışmadan elenince şikayetçi oldu. İbrahim Halil G.'nin 31 yıla kadar hapsi istendi.
MARMARA SALLANDI
Yalova açıklarında dün 19.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Ardından 3.0, 3.2 ve 3.5 büyüklüğünde üç deprem daha ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntılarda, can ve mal kaybı yaşanmadı.
10.2 MİLYON DEVRETTI
6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 201'er lira, 4 bilenler 195'er lira, 3 bilenler ise 15'er lira alacak. 5 43 49 12 18 46
KAZA SELFİESİ!
Antalya'da, Şakir Kavak'ın (18) kullandığı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, Berkan Moran (20) ve Ramazan Ateş yaralandı. Ateş, cep telefonuyla fotoğrafını çekip yaraya baktı.
GTA ADANA!
Dünyaca ünlü GTA oyunundaki forkliftle hırsızlık Adana'da gerçek oldu...
Adana'da kadın kuaförü Özgür E. ve kardeşi İhsan E., arkadaşları Hakan Emre B., Emre E. Baki C. ile birlikte, bir evi soydu. Yatak odasındaki kasayı forklifte yükleyerek ıssız bir yere götüren hırsızlar, 70 bin lira değerindeki bir altın set, 2 Adana burması, 200 euro para, 50 çeyrek, 4 yarım altın ve 1 ince seti aldı. Şüpheliler tutuklandı.
ZİYA RAMOĞLU
Şüpheliler, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
CEZA YÜKLENİYOR
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, programa katılmadan bir süre önce 'Enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. ile defalarca birlikte oldu. 90 bin lira para verdi. Yarışmadan elenince şikayetçi oldu. İbrahim Halil G.'nin 31 yıla kadar hapsi istendi.
MARMARA SALLANDI
Yalova açıklarında dün 19.52'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Ardından 3.0, 3.2 ve 3.5 büyüklüğünde üç deprem daha ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntılarda, can ve mal kaybı yaşanmadı.
10.2 MİLYON DEVRETTI
6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 201'er lira, 4 bilenler 195'er lira, 3 bilenler ise 15'er lira alacak. 5 43 49 12 18 46
KAZA SELFİESİ!
Antalya'da, Şakir Kavak'ın (18) kullandığı otomobil, ağaca çarptı. Kazada, Berkan Moran (20) ve Ramazan Ateş yaralandı. Ateş, cep telefonuyla fotoğrafını çekip yaraya baktı.
GTA ADANA!
Dünyaca ünlü GTA oyunundaki forkliftle hırsızlık Adana'da gerçek oldu...
Adana'da kadın kuaförü Özgür E. ve kardeşi İhsan E., arkadaşları Hakan Emre B., Emre E. Baki C. ile birlikte, bir evi soydu. Yatak odasındaki kasayı forklifte yükleyerek ıssız bir yere götüren hırsızlar, 70 bin lira değerindeki bir altın set, 2 Adana burması, 200 euro para, 50 çeyrek, 4 yarım altın ve 1 ince seti aldı. Şüpheliler tutuklandı.
ZİYA RAMOĞLU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.