Kansere Türk darbesi

Türk bilim insanlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda, meme kanseri tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç geliştirildi. Prof. Dr. Ercan Türkkan, "2 yıllık çalışma sonunda meme kanserinin tedavisinde etkili olan ve kanserli hücreleri öldüren bir ilaç geliştirdik. Patenti için başvuruda bulunduk. İnşallah patentini de aldıktan sonra, seri üretime geçmesini sağlayarak, ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.
Türkkan, ilacın metastaz yapmış meme kanseri üzerinde de etkili olduğunu söyledi.
Türkkan, ilacın metastaz yapmış meme kanseri üzerinde de etkili olduğunu söyledi.
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