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e Türk darbesi

Türk bilim insanlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda, meme i tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç geliştirildi. Prof. Dr. , "2 yıllık çalışma sonunda meme kanserinin tedavisinde etkili olan ve kanserli hücreleri öldüren bir ilaç geliştirdik. Patenti için başvuruda bulunduk. İnşallah patentini de aldıktan sonra, geçmesini sağlayarak, ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Kansere Türk darbesi
Türk bilim insanlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda, meme i tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç geliştirildi. Prof. Dr. , "2 yıllık çalışma sonunda meme kanserinin tedavisinde etkili olan ve kanserli hücreleri öldüren bir ilaç geliştirdik. Patenti için başvuruda bulunduk. İnşallah patentini de aldıktan sonra, geçmesini sağlayarak, ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.




Türkkan, ilacın metastaz yapmış meme kanseri üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

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