Bugünkü
Takvim

'de imara aykırı yapılar için verilen süre doldu ancak boşaltan yok!

'un 'ndeki dünyaca ünlü merkezi 'de imara aykırı yapılar için verilen süre dün bitti. Ancak kaçak binalar boşaltılmadığı için yıkıma geçilemedi.

Süre doldu boşaltan yok!
Trabzon'un 'ndeki dünyaca ünlü merkezi 'deki imar kirliliği korkunç boyutlara ulaştı. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de son dönemlerde otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısı plansız şekilde çoğaldı. İmar kirliliğindeki artış tavan yaptı.

Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Yıkım için 5 Ekim'e kadar süre tanındı. Ancak dün başlanması planlanan yıkım, 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmamaları nedeniyle yapılamadı. Yapı sahiplerine, uyarı yapıldı. Bekleyişin sürdüğü açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUzungöl'de imara aykırı yapılar için verilen süre doldu ancak boşaltan yok!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri