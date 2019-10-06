Trabzon'un Çaykara İlçesi'ndeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki imar kirliliği korkunç boyutlara ulaştı. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de son dönemlerde otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısı plansız şekilde çoğaldı. İmar kirliliğindeki artış tavan yaptı.
Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Yıkım için 5 Ekim'e kadar süre tanındı. Ancak dün başlanması planlanan yıkım, 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmamaları nedeniyle yapılamadı. Yapı sahiplerine, uyarı yapıldı. Bekleyişin sürdüğü açıklandı.
Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Yıkım için 5 Ekim'e kadar süre tanındı. Ancak dün başlanması planlanan yıkım, 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmamaları nedeniyle yapılamadı. Yapı sahiplerine, uyarı yapıldı. Bekleyişin sürdüğü açıklandı.
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