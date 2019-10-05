Sapık hakem ihraç edildi

ATP Floransa Challenger tenis turnuvasında maçın baş hakemi Gianluca Moscarella (46), 16 yaşındaki top toplayıcı kızı, "Çok seksisin, Ateşli misin?" diyerek taciz etti. Ahlaksız hakem, maçtaki konuşmaların kayıtlara yansıması üzerine turnuvadan ihraç edildi. Skandalla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
Pedro Sousa ile Enrico Dalla Valle maçının ilk setinin sonuna doğru yaşanan tacize ilişkin ATP'den bir açıklama geldi: "Gianluca Moscarella'nın karıştığı olayların farkındayız. Kendisi derhal turnuvadan uzaklaştırılmış, incelemenin sonucuna bağlı olarak hakemlik faaliyetleri askıya alınmıştır."
Tacizci hakemin rezil sözleri, kayıtlara geçti.
Pedro Sousa ile Enrico Dalla Valle maçının ilk setinin sonuna doğru yaşanan tacize ilişkin ATP'den bir açıklama geldi: "Gianluca Moscarella'nın karıştığı olayların farkındayız. Kendisi derhal turnuvadan uzaklaştırılmış, incelemenin sonucuna bağlı olarak hakemlik faaliyetleri askıya alınmıştır."
Tacizci hakemin rezil sözleri, kayıtlara geçti.
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