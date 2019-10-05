Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde skandal patlak verdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı eski başkanı Prof. Devrim Tok (49) ile aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapan eşi Celalettin Ekrem Tok (49) hakkında, asistanlara ameliyat başına ödenen ücretleri ellerinden aldıkları gerekçesiyle dava açıldı.
Dosyaya, hangi asistanın o ay için ne kadar para ödemesi gerektiğine ilişkin isim listesi de girdi. Ekrem Tok, "Borç vermiştim" dedi. Y.İ. ise Tok'un kendisine, 'Biz batarsak siz de batarsınız' dediğini belirtti. Suçlanan isimlerden biri için uzaklaştırma kararı verildi, diğeri ise açığı alındı.
LİSTE ORTAYA ÇIKTI
Dava dosyasına ücret listesi girdi.
KAN DONDURUCU
Ankara'da geçtiğimiz Temmuz'da erkek arkadaşı doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunan 25 yaşındaki anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu. Karaman'ın ölümüne neden olan ilacın "Propofol" olduğu ortaya çıktı. Özgür T. ise genç kadına "Propofol"u kendisinin vermediğini öne sürmüştü.
AH EMİNE!
Afyonkarahisar'da dün meydana gelen kazada, Abdullah B.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Genç kızlar hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Erduru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamdı. Ölümü yakınlarını üzdü.
CEZA HEDİYEM OLSUN
İzmir'de 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, geçen yıl eşi Bülent Eroğlu ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ı tabanca ile vurdu. Dün ise duruşma vardı. 9 yıl 8 ay hapis cezası alan Eroğlu, kararı "Bu ceza hediyem olsun" dedi.
Cansu Koşak
AYŞE IŞIK OLACAK
Antalya'da 8 gün önce meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Okay Kurnaz'ın ardından, ablası Ayşe Kurnaz'dan (18) acı haber geldi. Genç kızın akciğerleri ve korneaları bağışladı.
ENGEL SİZSİNİZ!
Maltepe'deki skandal üst geçit tepkilere neden oldu… D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiindeki Altıntepe Üst Geçidi'nin bir tarafında engelli rampası varken, diğer tarafında yok. Keramettin Koçgirli isimli bir vatandaş, "Engelli rampası bir tarafta var, maalesef diğer tarafta yok. İnsanlar burada çok mağdur. Yaşlı ve hasta insanlar isyanda. Geçenlerde bir kişiye ben yardımcı oldu" derken, başka bir kişi ise, "Çok zor durumdayız, özellikle yaşlılar için daha da zor. Merdivenleri nefes nefese çıkıyoruz. Engelliler üst geçidi kullanamıyor" dedi.
ÇANAKKALE'DE 3.7'LİK KORKU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün saat 18.54'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
SINIRDAN ACI HABER
Hatay'ın Suriye sınır hattında kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör, kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.
LÜKS ARACA SİLAHLI SALDIRI
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan ismi açıklanmayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Dosyaya, hangi asistanın o ay için ne kadar para ödemesi gerektiğine ilişkin isim listesi de girdi. Ekrem Tok, "Borç vermiştim" dedi. Y.İ. ise Tok'un kendisine, 'Biz batarsak siz de batarsınız' dediğini belirtti. Suçlanan isimlerden biri için uzaklaştırma kararı verildi, diğeri ise açığı alındı.
LİSTE ORTAYA ÇIKTI
Dava dosyasına ücret listesi girdi.
KAN DONDURUCU
Ankara'da geçtiğimiz Temmuz'da erkek arkadaşı doktor Özgür T.'nin evinde ölü bulunan 25 yaşındaki anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu. Karaman'ın ölümüne neden olan ilacın "Propofol" olduğu ortaya çıktı. Özgür T. ise genç kadına "Propofol"u kendisinin vermediğini öne sürmüştü.
AH EMİNE!
Afyonkarahisar'da dün meydana gelen kazada, Abdullah B.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Genç kızlar hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Erduru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamdı. Ölümü yakınlarını üzdü.
CEZA HEDİYEM OLSUN
İzmir'de 2 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, geçen yıl eşi Bülent Eroğlu ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ı tabanca ile vurdu. Dün ise duruşma vardı. 9 yıl 8 ay hapis cezası alan Eroğlu, kararı "Bu ceza hediyem olsun" dedi.
Cansu Koşak
AYŞE IŞIK OLACAK
Antalya'da 8 gün önce meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Okay Kurnaz'ın ardından, ablası Ayşe Kurnaz'dan (18) acı haber geldi. Genç kızın akciğerleri ve korneaları bağışladı.
ENGEL SİZSİNİZ!
Maltepe'deki skandal üst geçit tepkilere neden oldu… D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiindeki Altıntepe Üst Geçidi'nin bir tarafında engelli rampası varken, diğer tarafında yok. Keramettin Koçgirli isimli bir vatandaş, "Engelli rampası bir tarafta var, maalesef diğer tarafta yok. İnsanlar burada çok mağdur. Yaşlı ve hasta insanlar isyanda. Geçenlerde bir kişiye ben yardımcı oldu" derken, başka bir kişi ise, "Çok zor durumdayız, özellikle yaşlılar için daha da zor. Merdivenleri nefes nefese çıkıyoruz. Engelliler üst geçidi kullanamıyor" dedi.
ÇANAKKALE'DE 3.7'LİK KORKU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün saat 18.54'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
SINIRDAN ACI HABER
Hatay'ın Suriye sınır hattında kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör, kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.
LÜKS ARACA SİLAHLI SALDIRI
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan ismi açıklanmayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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