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Sarımsağı 'pütün' yuttu!

'da gastrit problemi nedeniyle, yakınlarının tavsiyesi üzerine bir diş sarımsağı çiğnemeden yutan , az daha ölecekti. Pütün, yemek borusunda takılı kalan sarımsak yüzünden yediği ve içtiği her şeyi kusmaya başladı. giden Pütün, tıbbi müdahale ile sarımsağın midesine indirilmesi sonucu hayati tehlikeyi atlattı.

Sarımsağı 'pütün' yuttu!
İstanbul'da gastrit problemi nedeniyle, yakınlarının tavsiyesi üzerine bir diş sarımsağı çiğnemeden yutan , az daha ölecekti. Pütün, yemek borusunda takılı kalan sarımsak yüzünden yediği ve içtiği her şeyi kusmaya başladı.




giden Pütün, tıbbi müdahale ile sarımsağın midesine indirilmesi sonucu hayati tehlikeyi atlattı.

Pütün, "Bir diş sarımsak yüzünden az kalsın canımdan olacaktım" dedi.

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