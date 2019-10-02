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Dayak attı tutuklandı!

'da H. eşi Hacer H’ye tekme tokat daldı. Hastanede tedavi gören genç kadın, darp raporu aldı. Mahkemeye çıkarılan dayakçı koca Halit H. tutuklandı.

Dayak attı tutuklandı!
Olay dün Muğla'da yaşandı. Karagedik Mahallesi'nde yaşayan Hacer H. ile eşi Halit H. arasında bulaşık yıkama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Eşi tarafından darp edilen Hacer H. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Darp raporu alan genç kadın, eşi H'den şikayetçi oldu.



Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit H. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca Halit H, eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

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