İhanette yüksek lisans! "Kocanla birlikteyim evleneceğiz"

Evli kadın, ihanete uğradığını cep telefonu mesajıyla öğrendi. Olay İstanbul'da meydana geldi. Elif (38) Ömer Duran (39) çifti 16 yıl önce evlendi. Kadın, İstanbul'da çalışırken, eşi Samsun'a, Kurban Bayramı'nda satmak üzere hayvan almaya gitti. Bu sırada Tuğçe D. isimli kadın, Duran'a sosyal medyadan ulaştı. Samsun'da öğrenci olduğunu belirterek kadına, "Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. " dedi. Daha sonra ise görüntülü aradı. Telefonda kocasını gösterdi. Elif Duran ise soluğu savcılıkta aldı. Boşanma davası açtı. 2 milyon lira tazminat ve 10 bin lira nafaka istedi. Mahkeme, çiftin boşanma davası için Kasım ayı başına gün verdi. Ancak bu süreç devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Ömer Duran, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi. Çift evlilik fotoğraflarını da önceki gün sosyal medya hesaplarında paylaştı. Avukat Çağrı Çetin, "Evlilik birliğinin temelden sarsılması iddiasıyla kocaya dava açmıştık. Ancak süreç devam ederken, davalının başka bir kadınla evlendiği ortaya çıktı. Fotoğraflarda bu durum çok açık görünüyor. 'Zina' sebebiyle yeni bir boşanma davası daha açacağız. Evlilik birliğinden gerçekleşen müşterek çocuğun giderlerini bile karşılamazken düğün yapıp boşanmadan evlenmesi müvekkili şaşırttı" dedi.
Ömer Duran ile Elif Duran 16 yıl önce evlenmişlerdi.
Ömer Duran ile Elif Duran 16 yıl önce evlenmişlerdi.
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