Bugünkü
Takvim

Erzincanlı 'e benzerliği ile dikkat çekiyor

Erzincan’da yaşayan 60 yaşındaki , tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla ’e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor...

Temel Reis!
Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu dünyaca ünlü ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteri. Erzincanlı Hasan Türkeli de 'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yanında taşıdığı pipoyla zaman zaman Temel Reis pozu veren Türkeli görenleri şaşırtıyor. Kendisini Erzincan'ın Temel Reis'i olarak nitelendiren 'yle öz çekim yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor. Temel Reis'in ıspanak yiyerek güç kazandığını ifade eden Türkeli, "Bizim burada da Cimin üzümümüz, siyah üzüm meşhur. Ben de üzümle güç depoluyorum" dedi.



Hasan Türkeli, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriErzincanlı Hasan Türkeli Temel Reis'e benzerliği ile dikkat çekiyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri