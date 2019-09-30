Edirne'de koruma altındaki 7 aylık bebek ve 11 yaşındaki çocuğa sünnet düğünü

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bünyesinde bulunan Melahat Hulisi Datenin Çocuk Sitesi'nde kalan Nurullah (11) ve 7 aylık Kahraman isimli kimsesiz 2 çocuk için mevlit, alay, kına ve düğün organize etti. Bu organizasyona Edirne Valisi Ekrem Canalp, makam aracını tahsis etti. Çocuk Sitesi bahçesinde organize edilen etkinlikte Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Sermin Dağ Tarlacı çocukların "Müdür annesi", Müdür Salih Sinan Kaplan ise çocukların "Müdür babası" görevini üstlendi.
Etkinlikte ata bindirilerek Çocuk Sitesi'nin bahçesine getirilen çocuklar için önce mevlit okutuldu. Pilav ayran dağıtımı gerçekleşen etkinlikte, geleneklere uygun olarak alay gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tahsis ettiği makam aracına bindirilen çocuklar Edirne sokaklarında tur attı.
ERCAN BİTTİ
Etkinlikte ata bindirilerek Çocuk Sitesi'nin bahçesine getirilen çocuklar için önce mevlit okutuldu. Pilav ayran dağıtımı gerçekleşen etkinlikte, geleneklere uygun olarak alay gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tahsis ettiği makam aracına bindirilen çocuklar Edirne sokaklarında tur attı.
ERCAN BİTTİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.