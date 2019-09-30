Bugünkü
Takvim

Edirne'de koruma altındaki 7 aylık bebek ve 11 yaşındaki çocuğa sünnet düğünü

Devlet korumasındaki 7 aylık bebek ve 11 yaşındaki çocuğa sünnet düğünü düzenlendi. , kimsesiz 2 çocuk için organize edilen düğüne nı tahsis etti.

Mutlu eden jest
Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bünyesinde bulunan Melahat Hulisi Sitesi'nde kalan Nurullah (11) ve 7 aylık Kahraman isimli kimsesiz 2 çocuk için mevlit, alay, kına ve düğün organize etti. Bu organizasyona , nı tahsis etti. bahçesinde organize edilen etkinlikte Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Sermin Dağ Tarlacı çocukların "Müdür annesi", Müdür Salih Sinan Kaplan ise çocukların "Müdür babası" görevini üstlendi.



Etkinlikte ata bindirilerek Çocuk Sitesi'nin bahçesine getirilen çocuklar için önce mevlit okutuldu. Pilav ayran dağıtımı gerçekleşen etkinlikte, geleneklere uygun olarak alay gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tahsis ettiği makam aracına bindirilen çocuklar Edirne sokaklarında tur attı.

ERCAN BİTTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEdirne'de koruma altındaki 7 aylık bebek ve 11 yaşındaki çocuğa sünnet düğünü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri