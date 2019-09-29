Yüzme sayesinde, yüzde 50 olan zihinsel engelini aşan genç kız büyük mutluluk yaşadı. Hayatında yeni bir sayfa açtı. Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan zihinsel engelli Leyla Dinler (18) öğretmeninin tavsiyesiyle yaklaşık dört yıl önce yüzme kursuna başladı. Suya girmeye korkarken, yüzmeyi öğrendikten sonra bu korkusunu yendi. Genç kız şunları söyledi: "Yüzmeye başlamadan önce yüzde 50 engelli raporum vardı. Bunu yüzmeyle aştım. Yüzme sporu insanlara öz güven kazandırıyor. Engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarını sporla, özellikle de yüzmeyle tanıştırması gerekiyor." Antrenör Anıl Bulut, "İlk geldiğinde Leyla'nın yüzde 50 zihinsel engelli raporu vardı. Son sağlık kontrolünde engelli raporu tamamen ortadan kalktı. Engelinin kalkmasında en büyük pay yüzmesinde" diye konuştu.
Leyla Dinler, kursa başladığında suya girmeye korkarken, yüzmeyi öğrendikten sonra bu korkusunu yendi.
Antrenör Anıl Bulut
Leyla Dinler, kursa başladığında suya girmeye korkarken, yüzmeyi öğrendikten sonra bu korkusunu yendi.
Antrenör Anıl Bulut
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.