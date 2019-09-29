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18 yaşındaki zihinsel engelini korkarak girdiği havuzda aştı

'da 18 yaşındaki , sudan korkusu bulunmasına rağmen azmederek öğrendiği yüzme sayesinde, yüzde 50 olan zihinsel engelini aştı. şunları söyledi: "Yüzmeye başlamadan önce yüzde 50 engelli raporum vardı. Bunu yüzmeyle aştım. Yüzme sporu insanlara öz güven kazandırıyor."

Engel tanımadı!
Yüzme sayesinde, yüzde 50 olan zihinsel engelini aşan büyük mutluluk yaşadı. Hayatında yeni bir sayfa açtı. 'da 'nde kalan Leyla Dinler (18) öğretmeninin tavsiyesiyle yaklaşık dört yıl önce yüzme kursuna başladı. Suya girmeye korkarken, yüzmeyi öğrendikten sonra bu korkusunu yendi. Genç kız şunları söyledi: "Yüzmeye başlamadan önce yüzde 50 engelli raporum vardı. Bunu yüzmeyle aştım. Yüzme sporu insanlara öz güven kazandırıyor. Engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarını sporla, özellikle de yüzmeyle tanıştırması gerekiyor." Antrenör Anıl Bulut, "İlk geldiğinde Leyla'nın yüzde 50 zihinsel engelli raporu vardı. Son sağlık kontrolünde engelli raporu tamamen ortadan kalktı. Engelinin kalkmasında en büyük pay yüzmesinde" diye konuştu.



, kursa başladığında suya girmeye korkarken, yüzmeyi öğrendikten sonra bu korkusunu yendi.







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