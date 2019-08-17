Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.08.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 21:17

17 Ağustos MPİ açıklandı! Geçen hafta 10 milyon lira devretmişti

17 Ağustos tarihinde bayilerden oynayan vatandaşlar heyecanla nı beklemeye başladı. Cumartesi günleri 21.15'te çekilen Sayısal Loto'da çekilişi için heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından merakla beklenen açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. 21.15'te noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto oynayan pek çok kişinin beklediği sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4 - 6 - 17 - 39 - 41 - 42

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri17 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Geçen hafta 10 milyon lira devretmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri