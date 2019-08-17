Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. 21.15'te noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da sonuçlar Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto oynayan pek çok kişinin beklediği sonuçları mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4 - 6 - 17 - 39 - 41 - 42