Van'da öğretmen anne ve sevgilisi tarafından işkence gören çocuk dehşet anlarını anlattı: Yüzerek kurtuldum Van’da bir kadın, sevgilisi ile birlikte 7 yaşındaki oğluna işkence yapıp göle attı. Ölümden dönen çocuk, o anları anlattı: Yüzerek kurtuldum.

Küçük çocuğa 'işkence' ve 'ihmal' soruşturmasında, öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı. Olay Van'da yaşandı. Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.'yı (7), yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi Ayla K.'ya (30) teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun







Baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını duyunca önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu. İnan K. ile anne Ayla K. gözaltına alındı. Sevgililer, tutuklandı.



'YAPMADIKLARI KALMAMIŞ'









Beni ısırıp, fırlattılar. Vücudum yara oldu ve çok acıdı. Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum" ifadelerini kullandı.







BABASI HEP YANINDA

Baba Emrah A. oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.







Sevgilisi ile birlikte oğluna işkence yapan öğretmen Ayla K. tutuklandı.





çocuğa 'işkence' ve 'ihmal' soruşturmasında, öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı. Olay Van'da yaşandı.., oğlu.'yı (7), yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi.'ya (30) teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi.Baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını duyunca önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.ile anne Baba Emrah A., "Son üç yılda oğlunu görmedi. Mahkeme görme hakkı verdiği için, çocuğumu annesine vermek zorunda kaldım. Verdiğimin üçüncü günü kendisine ulaşamam ve şikayette bulundum. Çocuğumun vücudu paramparça halde. Vücudunda diş izleri, elinde matkap izi var. Bir insana yapılmayacak şeyler yapmışlar" dedi. Ömer Yusuf A. ise annesinin ve İnan K.'nin kendisini dövdüğünü söyleyerek, "ifadelerini kullandı.Baba Emrah A. oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.Sevgilisi ile birlikte oğluna işkence yapan öğretmen Ayla K. tutuklandı. TÜM MANŞETLER