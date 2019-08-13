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Van'da öğretmen anne ve sevgilisi tarafından işkence gören çocuk dehşet anlarını anlattı: Yüzerek kurtuldum

Van’da bir kadın, sevgilisi ile birlikte 7 yaşındaki oğluna işkence yapıp göle attı. Ölümden dönen çocuk, o anları anlattı: Yüzerek kurtuldum.

Yüzerek kurtuldum
Küçük çocuğa 'işkence' ve 'ihmal' soruşturmasında, öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı. Olay Van'da yaşandı. Emrah A., oğlu Ömer Yusuf A.'yı (7), yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi Ayla K.'ya (30) teslim etti. Birkaç gün sonra çocuğunun kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi.



Baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını duyunca önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu. İnan K. ile anne Ayla K. gözaltına alındı. Sevgililer, tutuklandı.

'YAPMADIKLARI KALMAMIŞ'
A., "Son üç yılda oğlunu görmedi. Mahkeme görme hakkı verdiği için, çocuğumu annesine vermek zorunda kaldım. Verdiğimin üçüncü günü kendisine ulaşamam ve şikayette bulundum. Çocuğumun vücudu paramparça halde. Vücudunda diş izleri, elinde matkap izi var. Bir insana yapılmayacak şeyler yapmışlar" dedi.



A. ise annesinin ve İnan K.'nin kendisini dövdüğünü söyleyerek, "Beni ısırıp, fırlattılar. Vücudum yara oldu ve çok acıdı. Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum" ifadelerini kullandı.



BABASI HEP YANINDA
Baba Emrah A. oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.



Sevgilisi ile birlikte oğluna işkence yapan öğretmen Ayla K. tutuklandı.


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