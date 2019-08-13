Bayram gelmiş neyime!

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, aradan geçen 193 güne rağmen bulunamadı. Bayram öncesi arama çalışmalarını umutla izleyen acılı anne baba gözyaşlarını tutamadı. Bayram öncesindeki son arama ise dere yatağında yapıldı. Ancak aramalarda hiçbir ize rastlanmadı.
- Yaşam
- 13.08.2019
- Gazete
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