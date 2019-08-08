Ölüm ayırdı

Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde yaşayan Semra Özen Yurtseven (26) ile Sefa Yurtseven (26) geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Mutlu çift, balayı için Nevşehir'e gitti. Ancak önceki gece dönüş yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Genç çift, Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Sefa (26) ve eşi Semra Özen Yurtseven (26) yaralandı. İkili ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak gelin Semra Yurtseven, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay yerine yaklaşık 20 kilometre mesafede, dinlenme tesisinde gözaltına alınan TIR şoförü ise kazayı fark etmediğini söyledi.
- Yaşam
- 08.08.2019
- Gazete
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