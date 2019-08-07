Ünlü doktor Ersin Bal akılalmaz bir kaza geçirdi

İzmirli ünlü üroloji doktoru Ersin Bal, Uzundere Otobanı'nda akılalmaz bir kaza geçirdi. Ersin Bal, kendisine ait motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Kazada ağır yaralanan bir çocuk babası genç doktora112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptı. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Bal, ameliyat edildi. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Ersin Bal'ı, kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün bilgisine başvurulacağı ve hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Motosiklet tutkusu olan genç doktor Ersil Bal'ın geçen yıl da motor kazası geçirip, ameliyat olduğu belirtildi. Yakınlarının, 'Artık motosiklete binme' uyarılarını önemsemediği dile getirildi.
- Yaşam
- 07.08.2019
- Gazete
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