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  • 07.08.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 18:59

ne kadar oldu? 2019 yılı büyükbaş, küçükbaş kaç lira?

Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama günler kala kurban keserek ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. "?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte 2019 yılı büyükbaş, küçükbaş ...

Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kuruldu. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "kurbanlık fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bayrama günler kala Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu sorusu merak ediliyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. İşte kurbanlık fiyatları...

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak.

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