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Bu ne 'beach'im insanlık

sürücüler, ’ndaki engelli otoparkını işgal etti. Skandal tepki çekti.

Bu ne 'beach'im insanlık
Kadıköy'de engellilerin haklarını gasp eden kötü zihniyet, 'da da kendini gösterdi. İnsanlığımızdan utandıran fotoğraf, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda çekildi. Vicdansız sürücüler, araçlarını, yaklaşık 7 kilometrelik sahil bandında engelliler için ayrılan engelli otoparkına park etti. Engelli otoparkının tamamen dolması, engelli vatandaşlarımızı mağdur etti. sürücüler, "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, plakalarda engelli işareti kaldırıldığı için park edilen araçların engelli kişiye ait olup olmadığının bilinmediğini, bölgede görev yapan polislerin sorgulama sonucu belirleme yaptığını ve cezai işlemin bu sayede uygulandığını belirtti. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde ise 2 katı ceza uygulandığı belirtildi.



ÇAMAŞIR KURUTMA AĞACI
'nda bazı işletmelerin halı, çarşaf ve havluları ağaçların üzerine sermesi çirkin görüntüler ortaya çıkarttı. Dünyaca ünlü plajdaki görüntü kirliliği herkesi kızdırdı.


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