Kadıköy'de engellilerin haklarını gasp eden kötü zihniyet, Antalya'da da kendini gösterdi. İnsanlığımızdan utandıran fotoğraf, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda çekildi. Vicdansız sürücüler, araçlarını, yaklaşık 7 kilometrelik sahil bandında engelliler için ayrılan engelli otoparkına park etti. Engelli otoparkının tamamen dolması, engelli vatandaşlarımızı mağdur etti. Vicdansız sürücüler, "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, plakalarda engelli işareti kaldırıldığı için park edilen araçların engelli kişiye ait olup olmadığının bilinmediğini, bölgede görev yapan polislerin sorgulama sonucu belirleme yaptığını ve cezai işlemin bu sayede uygulandığını belirtti. Engelliler için ayrılan yerlerdeki park ihlalinde ise 2 katı ceza uygulandığı belirtildi.
ÇAMAŞIR KURUTMA AĞACI
Konyaaltı Plajı'nda bazı işletmelerin halı, çarşaf ve havluları ağaçların üzerine sermesi çirkin görüntüler ortaya çıkarttı. Dünyaca ünlü plajdaki görüntü kirliliği herkesi kızdırdı.
ÇAMAŞIR KURUTMA AĞACI
Konyaaltı Plajı'nda bazı işletmelerin halı, çarşaf ve havluları ağaçların üzerine sermesi çirkin görüntüler ortaya çıkarttı. Dünyaca ünlü plajdaki görüntü kirliliği herkesi kızdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.