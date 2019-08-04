Görgü tanığı arayın

Kaza yapan belli değilse ne yapılmalı?
Bu durumda da yapılacak olan şeyler aslında aynı olacak. Sadece ek olarak biraz daha bilgilendirmeye ihtiyaç var. Çarpan araç olay yerini terk etmiş olabilir, olay yerine de polis gelmemiş olabilir, hemen çevrede görgü tanıdığı bulmak gerekli. Yakın bir alanda kamera olması durumun aydınlanması adına da önemli bir ayrıntı olacaktır. Kamera kaydını kaza saatiyle beraber hasar tazmini için sigorta şirketine iletmeniz yeterli olacaktır. Hiçbir detay yoksa en yakın karakola gitmek ve yardım istemek en sağlıklısıdır.
EHLİYET FOTOKOPİSİNİ İSTEMEYİ UNUTMAYIN
Park halinde bıraktığım aracıma çarptılar. Hakkımı nasıl savunabilirim?
Artan nüfus ile beraber kalabalıklaşan trafikte de sorunlar çoğalmaktadır. Burada trafik kurallarına uygun hareket etmek, insani ilişkileri trafikte de ortaya çıkarmak gereklidir. Hoşgörünün yüksek olduğu, trafik kurallarına uygun davranıldığı ve daha sakin bir yolda ilerlemek herkes açısından sağlıklıdır. Fakat günümüzde insanlar, agresif bir tutum içinde, trafik kurallarına aykırı davranarak, işlenmiş olunan kazanın bile arkasında durmadan olay yerinden kaçarak hareket ettikleri sürece ilerleme kat edemeyiz. Bu nedenle iyi niyetli olmanız gereklidir, kaza her zaman çok büyük olmasa bile insan psikolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hem kendinizi hem de karşı taraftaki yolcuları düşünerek daha ılımlı bir bakış açısında olmalısınız. Park halinde olan aracınıza çarpıldıysa, öncelikle olay yerinde kalarak, diğer araç sahibi ile beraber iletişim içinde olayı sonuçlandırmalısınız. Her iki araç sahibi, kişisel bilgilerini doldurup, olayın nasıl meydana geldiğini açıklamalıdır. Tutanak tutulması, kasko ve araç sigortasından ücret almanız adına yapılmalıdır, aksi halde alamazsınız. Eğer aracınıza çarpan kişi alkollü, ehliyetsiz araç kullanan biriyse olay yerine polis çağırmanız ve zabıt tutturmanız daha iyi olacaktır. Çarpan kişinin ehliyet fotokopisini de tutanakla beraber almanız diğer ayrıntıdır. Tutanak kadar olay yerinde çekilen görseller de önemli. Mutlaka çarpılan kısımların da görsellerini çekmeyi unutmayın. Her belgenin hazır hale gelmesi hasarın tazminatı aşamasında size yardımcı olacaktır. Kaza sonrasında mümkün olunan en kısa sürede araç sigortanızı bilgilendirmek gereklidir. Hasar tazminini çarpan aracın zorunlu trafik poliçesinden karşılayacaksanız, 5 iş günü içinde gerekli bilgilendirmeyi yapmalısınız.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
Bu durumda da yapılacak olan şeyler aslında aynı olacak. Sadece ek olarak biraz daha bilgilendirmeye ihtiyaç var. Çarpan araç olay yerini terk etmiş olabilir, olay yerine de polis gelmemiş olabilir, hemen çevrede görgü tanıdığı bulmak gerekli. Yakın bir alanda kamera olması durumun aydınlanması adına da önemli bir ayrıntı olacaktır. Kamera kaydını kaza saatiyle beraber hasar tazmini için sigorta şirketine iletmeniz yeterli olacaktır. Hiçbir detay yoksa en yakın karakola gitmek ve yardım istemek en sağlıklısıdır.
EHLİYET FOTOKOPİSİNİ İSTEMEYİ UNUTMAYIN
Park halinde bıraktığım aracıma çarptılar. Hakkımı nasıl savunabilirim?
Artan nüfus ile beraber kalabalıklaşan trafikte de sorunlar çoğalmaktadır. Burada trafik kurallarına uygun hareket etmek, insani ilişkileri trafikte de ortaya çıkarmak gereklidir. Hoşgörünün yüksek olduğu, trafik kurallarına uygun davranıldığı ve daha sakin bir yolda ilerlemek herkes açısından sağlıklıdır. Fakat günümüzde insanlar, agresif bir tutum içinde, trafik kurallarına aykırı davranarak, işlenmiş olunan kazanın bile arkasında durmadan olay yerinden kaçarak hareket ettikleri sürece ilerleme kat edemeyiz. Bu nedenle iyi niyetli olmanız gereklidir, kaza her zaman çok büyük olmasa bile insan psikolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hem kendinizi hem de karşı taraftaki yolcuları düşünerek daha ılımlı bir bakış açısında olmalısınız. Park halinde olan aracınıza çarpıldıysa, öncelikle olay yerinde kalarak, diğer araç sahibi ile beraber iletişim içinde olayı sonuçlandırmalısınız. Her iki araç sahibi, kişisel bilgilerini doldurup, olayın nasıl meydana geldiğini açıklamalıdır. Tutanak tutulması, kasko ve araç sigortasından ücret almanız adına yapılmalıdır, aksi halde alamazsınız. Eğer aracınıza çarpan kişi alkollü, ehliyetsiz araç kullanan biriyse olay yerine polis çağırmanız ve zabıt tutturmanız daha iyi olacaktır. Çarpan kişinin ehliyet fotokopisini de tutanakla beraber almanız diğer ayrıntıdır. Tutanak kadar olay yerinde çekilen görseller de önemli. Mutlaka çarpılan kısımların da görsellerini çekmeyi unutmayın. Her belgenin hazır hale gelmesi hasarın tazminatı aşamasında size yardımcı olacaktır. Kaza sonrasında mümkün olunan en kısa sürede araç sigortanızı bilgilendirmek gereklidir. Hasar tazminini çarpan aracın zorunlu trafik poliçesinden karşılayacaksanız, 5 iş günü içinde gerekli bilgilendirmeyi yapmalısınız.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
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