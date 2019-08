Görgü tanığı arayın

Bu durumda dayapılacak olan şeyleraslında aynı olacak.Sadece ek olarak birazdaha bilgilendirmeyeihtiyaç var. Çarpan araçolay yerini terk etmişolabilir, olay yerinede polis gelmemişolabilir, hemen çevredegörgü tanıdığı bulmakgerekli. Yakın biralanda kamera olmasıdurumun aydınlanmasıadına da önemli birayrıntı olacaktır. Kamerakaydını kaza saatiyleberaber hasar tazminiiçin sigorta şirketineiletmeniz yeterliolacaktır. Hiçbir detayyoksa en yakın karakolagitmek ve yardımistemek en sağlıklısıdır.Artan nüfus ile beraber kalabalıklaşan trafikte de sorunlar çoğalmaktadır. Burada trafik kurallarına uygun hareket etmek, insani ilişkileri trafikte de ortaya çıkarmak gereklidir. Hoşgörünün yüksek olduğu, trafik kurallarına uygun davranıldığı ve daha sakin bir yolda ilerlemek herkes açısından sağlıklıdır. Fakat günümüzde insanlar, agresif bir tutum içinde, trafik kurallarına aykırı davranarak, işlenmiş olunan kazanın bile arkasında durmadan olay yerinden kaçarak hareket ettikleri sürece ilerleme kat edemeyiz. Bu nedenle iyi niyetli olmanız gereklidir, kaza her zaman çok büyük olmasa bile insan psikolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hem kendinizi hem de karşı taraftaki yolcuları düşünerek daha ılımlı bir bakış açısında olmalısınız. Park halinde olan aracınıza çarpıldıysa, öncelikle olay yerinde kalarak, diğer araç sahibi ile beraber iletişim içinde olayı sonuçlandırmalısınız. Her iki araç sahibi, kişisel bilgilerini doldurup, olayın nasıl meydana geldiğini açıklamalıdır. Tutanak tutulması, kasko ve araç sigortasından ücret almanız adına yapılmalıdır, aksi halde alamazsınız. Eğer aracınıza çarpan kişi alkollü, ehliyetsiz araç kullanan biriyse olay yerine polis çağırmanız ve zabıt tutturmanız daha iyi olacaktır. Çarpan kişinin ehliyet fotokopisini de tutanakla beraber almanız diğer ayrıntıdır. Tutanak kadar olay yerinde çekilen görseller de önemli. Mutlaka çarpılan kısımların da görsellerini çekmeyi unutmayın. Her belgenin hazır hale gelmesi hasarın tazminatı aşamasında size yardımcı olacaktır. Kaza sonrasında mümkün olunan en kısa sürede araç sigortanızı bilgilendirmek gereklidir. Hasar tazminini çarpan aracın zorunlu trafik poliçesinden karşılayacaksanız, 5 iş günü içinde gerekli bilgilendirmeyi yapmalısınız.