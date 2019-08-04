Ankara'da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), yanında 1 ampul propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ve içinde poropofol bulunan enjektörler bulundu. Genç kızın ölümüne neden olduğu tahmin edilen propofol ilacının, 10 yıl önce dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüne neden olduğu açıklanan ilaçla aynı olduğu ortaya çıktı.
- Yaşam
- 04.08.2019
- Gazete
Ayşe Karaman'ın ölümünde Michael Jackson detayı
Erkek arkadaşı doktor Ö.T.’nin evinde ölü bulunan Ayşe Karaman’la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Genç kızın ölümüne neden olan ilacın, Michael Jackson’ı öldüren ‘poropofol’ olduğu açıklandı.
- Şeyma’yı bulduk!
- A101'den araç sahiplerine özel ürünler!
- Bodrum’daki esrarengiz olayla ilgili yeni gelişme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.