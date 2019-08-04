



Ankara'da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), yanında 1 ampul propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ve içinde poropofol bulunan enjektörler bulundu. Genç kızın ölümüne neden olduğu tahmin edilen propofol ilacının, 10 yıl önce dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüne neden olduğu açıklanan ilaçla aynı olduğu ortaya çıktı.