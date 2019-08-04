Bugünkü
Takvim

'ın ölümünde detayı

Erkek arkadaşı doktor Ö.T.’nin evinde ölü bulunan ’la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Genç kızın ölümüne neden olan ilacın, ’ı öldüren ‘poropofol’ olduğu açıklandı.



Ankara'da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), yanında 1 ampul propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ve içinde poropofol bulunan enjektörler bulundu. Genç kızın ölümüne neden olduğu tahmin edilen propofol ilacının, 10 yıl önce dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüne neden olduğu açıklanan ilaçla aynı olduğu ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAyşe Karaman'ın ölümünde Michael Jackson detayı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri