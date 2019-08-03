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  • 03.08.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 18:06

Son dakika: Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu

'un Malazgirt ilçesinde pikniğe giden Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü, serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu. Kalbi duran bir çocuk ise hayata döndürüldü. 1 Çocuk ise aranıyor.

Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulduğunu, bir çocuğun hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Murat Nehri kenarında piknik yapan çocukların serinlemek için suya girdiğini, bazı çocukların akıntıya kapıldığını belirtti.

Çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerimiz olay yerinde."

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