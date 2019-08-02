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Hiç 'Cesur' değil

Kick boksçu , trafikte dövdüğü kişilerin videosunu yayınladı. Büyük tepki topladı.

Hiç 'Cesur' değil

TRAFİKTE, sokakta, bar çıkışı ettiği kavgalarla 'meşhur' olan kick boksçu 'ın youtube hesabında paylaştığı videolar hayrete düşürdü. 4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu olan Turgay'ın trafikte tartıştığı insanları araçlarından indirerek tekme tokat dövmesine, vatandaşlar tepki gösterdi.



Ama bugüne kadar hakkında hiçbir işlem yapılmayan Turgay, tepkiler sonrası hesabındaki tüm videoları kaldırdı.


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