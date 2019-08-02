Hiç 'Cesur' değil

TRAFİKTE, sokakta, bar çıkışı ettiği kavgalarla 'meşhur' olan kick boksçu Cesur Turgay'ın youtube hesabında paylaştığı videolar hayrete düşürdü. 4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğu olan Turgay'ın trafikte tartıştığı insanları araçlarından indirerek tekme tokat dövmesine, vatandaşlar tepki gösterdi.







Ama bugüne kadar hakkında hiçbir işlem yapılmayan Turgay, tepkiler sonrası hesabındaki tüm videoları kaldırdı.





