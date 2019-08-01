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Kahraman abla kardeşini ölümden kıl payı kurtardı

'de oyun oynadığı ipi boynuna takan çocuk, bindiği asansörde ölümden döndü. Küçük çocuk, boyundaki iple asansörde asılı kaldı. İki yaş büyük ablası tarafından son anda kurtarıldı.

Kahraman abla!

SOĞUKKANLI abla kardeşini ölümden kurtardı. Olay dün 'de yaşandı. Sitenin bahçesinde oynayan üç çocuk, eve gitmek için asansöre bindi. Boynunda iple dolaşan küçük çocuk, kapının kapanmasıyla kabinde asılı kaldı. İki-üç yaş büyük ablası bir taraftan kardeşini ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı. İpi çıkararak çocuğu boğulmaktan kurtardı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Sitenin bahçesinde oynayan çocuk, boynundaki iple asansöre bindi. Faciaya davetiye çıkardı.


Kapının kapanmasıyla asansörde asılı kaldı. Ölümle burun buruna geldi.


Durumu fark eden abla, asansörü durdurmaya çalıştı.


Kardeşinin boynundaki ipi çıkardı, çocuğun hayatını kurtardı.

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