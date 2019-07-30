Manevi tazminatı kasko öder

Ölüm nedeniyle manevi tazminat davası kimlere karşı açılır?
Ölenin yakınları, trafik kazası nedeni ile yaşadıkları acı elem üzüntünün karşılığı olarak kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat davası kusuru ile kazaya sebebiyet veren şoföre, ruhsat sahibine veya aracın işletenine karşı açılır. Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Fakat, kusurlu aracın kaskosunda ihtiyari mali mesuliyet klozu altında manevi tazminata ilişkin bir teminat da eklenmişse, bu durumda kusurlu olan aracın kaskosuna da müracaat edilebilecektir.
TRAFİK SİGORTASI 1 MİLYON 950 BİN LİRAYI KARŞILAR
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatını kimler ödemek zorundadır?
Trafik kazası nedeniyle bir kimsenin ölümüne kusuruyla sebebiyet veren aracın şoförü, aracın ruhsat sahibi veya işleteni destekten yoksun kalma tazminatından sorumludur. Fakat trafiğin bu denli risklerle dolu olması sebebiyle, ülkeler trafikte meydana gelebilecek aniden gelişen bu hasarlara karşı vatandaşlarını korumak için trafiğe çıkmadan evvel bir takım sigortaların yapılmasını zorunlu tutuyor. Ülkemizde de kısaca belirli limitlerle trafikte 3'üncü kişilere verilecek maddi zararları teminat altına almak amacıyla Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırmak zorunludur. Yani, bir trafik kazası nedeniyle vefat edenin destekten yoksun kalan yakınının zararını, kusurlu olan aracın trafik sigortası, aracın sahibi adına belirli bir limite kadar karşılar. Bu limit 2019 yılı itibariyle kişi başına 390 bin lira; kaza başına 1 milyon 950 bin liradır. Bunun anlamı şudur; kusurunuzla bir kaza nedeni ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermişseniz, ölenin destekten yoksun kalan yakınları, hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatının 390 bin liraya kadar olan kısmını trafik sigortanızdan tahsil edecektir. Üste bir bakiye kalması halinde şoföre, ruhsat sahibine veya aracının işletenine gidilecektir. Yine trafik sigortası bu limit dahilinde ölenin cenaze giderlerini, ölüm hemen meydana gelmemişse tedavi giderlerini de karşılar.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Ölenin yakınları, trafik kazası nedeni ile yaşadıkları acı elem üzüntünün karşılığı olarak kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat davası kusuru ile kazaya sebebiyet veren şoföre, ruhsat sahibine veya aracın işletenine karşı açılır. Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Fakat, kusurlu aracın kaskosunda ihtiyari mali mesuliyet klozu altında manevi tazminata ilişkin bir teminat da eklenmişse, bu durumda kusurlu olan aracın kaskosuna da müracaat edilebilecektir.
TRAFİK SİGORTASI 1 MİLYON 950 BİN LİRAYI KARŞILAR
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatını kimler ödemek zorundadır?
Trafik kazası nedeniyle bir kimsenin ölümüne kusuruyla sebebiyet veren aracın şoförü, aracın ruhsat sahibi veya işleteni destekten yoksun kalma tazminatından sorumludur. Fakat trafiğin bu denli risklerle dolu olması sebebiyle, ülkeler trafikte meydana gelebilecek aniden gelişen bu hasarlara karşı vatandaşlarını korumak için trafiğe çıkmadan evvel bir takım sigortaların yapılmasını zorunlu tutuyor. Ülkemizde de kısaca belirli limitlerle trafikte 3'üncü kişilere verilecek maddi zararları teminat altına almak amacıyla Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası yaptırmak zorunludur. Yani, bir trafik kazası nedeniyle vefat edenin destekten yoksun kalan yakınının zararını, kusurlu olan aracın trafik sigortası, aracın sahibi adına belirli bir limite kadar karşılar. Bu limit 2019 yılı itibariyle kişi başına 390 bin lira; kaza başına 1 milyon 950 bin liradır. Bunun anlamı şudur; kusurunuzla bir kaza nedeni ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermişseniz, ölenin destekten yoksun kalan yakınları, hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatının 390 bin liraya kadar olan kısmını trafik sigortanızdan tahsil edecektir. Üste bir bakiye kalması halinde şoföre, ruhsat sahibine veya aracının işletenine gidilecektir. Yine trafik sigortası bu limit dahilinde ölenin cenaze giderlerini, ölüm hemen meydana gelmemişse tedavi giderlerini de karşılar.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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