Bebeğe yumruk!

Ata binme kavgasında bebeğe de yumruk atıldığı iddia edildi. Olay geçen cuma Ankara'da meydana geldi. B.B. (17) ve A.B. (15) kardeşler, kuzenleri 1.5 yaşındaki G.K.'yi de alarak at binmek sıraya girdi. İki kardeş kuzenlerini ata bindirmek isterken iddiaya göre Alper G., sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Tartışma çıktı. Alper G.'nin yanında bulunan Pınar B., genç kıza tokat attı. Ortalık bir anda karıştı. Saldırganlar küçük çocuğu da vurdu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
'ŞİKAYETÇİYİM'
B.B. "Erkek kardeşimin kucağındaki 1.5 yaşındaki yeğenime iki yumruk attılar, benim saçımdan tuttular, suratıma tokat atıp, yerde sürüklediler, boynumu çizdiler, yerde tekmelediler. Şu anda kaburgalarım, her yerim acıyor. Darp raporu da aldık, kesinlikle şikayetimi geri almayacağım" diye konuştu.
Yüzü moraran küçük çocuk için hastaneden darp raporu alındı.
'ŞİKAYETÇİYİM'
B.B. "Erkek kardeşimin kucağındaki 1.5 yaşındaki yeğenime iki yumruk attılar, benim saçımdan tuttular, suratıma tokat atıp, yerde sürüklediler, boynumu çizdiler, yerde tekmelediler. Şu anda kaburgalarım, her yerim acıyor. Darp raporu da aldık, kesinlikle şikayetimi geri almayacağım" diye konuştu.
Yüzü moraran küçük çocuk için hastaneden darp raporu alındı.
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