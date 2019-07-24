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Çocuğu için sarma sarıyor

Çocuğu için sarma sarıyor
İzmir'de yaşayan Zana Turan'ın kızı Nisa henüz anne karnında 7.5 aylıkken beyin felci geçirdi. Hayata hastalıkla başlayan küçük kız, epilepsi nöbetleri ve ağır kas ameliyatları nedeniyle ne desteksiz oturabildi ne de yürüyebildi. Nisa'nın tedavisi için 'a yerleşen ve sarma sarıp satan anne, açtığı bağış hesabında toplanan parayla, kızının fizik tedavi masraflarının karşılanacağını söyledi.

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