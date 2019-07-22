Kelebeğin 'Öykü'sü

Öykü'nün (4) iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Antalya'da tedavi gören Öykü'ye, 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan alınan yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. İliğin tuttuğu açıklandı. Hastanede 11 Nisan'dan bu yana yattığı steril odadan normal odaya alınan Öykü, gündüzleri evine gitmeye başladı. Anne Eylem Yazıcı, Öykü'nün kelebek ve deniz kızı kostümleri giyip dans ettiği videoyu, "Bir çocuğu kanatlandırmak sizin elinizde. Donör olun" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Minik Öykü'nün kelebek ve deniz kızı kostümüyle çekilmiş fotoğrafları, herkesi duygulandırdı.
Minik Öykü'nün kelebek ve deniz kızı kostümüyle çekilmiş fotoğrafları, herkesi duygulandırdı.
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