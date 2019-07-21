Hayat yarışı

İzmirli tiyatro sanatçısı Hakkı Melih Karaman (30), geçen şubat ayında ateş, kusma ve titreme şikayetleriyle hastaneye gitti. İncelemede, karaciğerinin iflas ettiği belirlendi. İyileşmesi için 48 saat içinde nakil olması gerekliydi.
KOMAYA GİRDİ...
Bilinci kapanan Karaman, komaya girdi. Hayatla ölüm arasında geçen 32. saatte beklenen telefon geldi. Bursa'da trafik kazası geçiren ve cüzdanından organ bağış kartı çıkan bir kadının karaciğeri, Karaman için İzmir'e gönderildi. Doktorların verdiği sürenin bitimine 16 saat kala karaciğerine kavuşan genç adam, yeni hayatına merhaba dedi. "Karaciğer nakli olmasaydım hayatta olmayacaktım, Allah'ın bana yaşatacağı ömrüm varmış" diyerek duygularını dile getirdi.
KOMAYA GİRDİ...
Bilinci kapanan Karaman, komaya girdi. Hayatla ölüm arasında geçen 32. saatte beklenen telefon geldi. Bursa'da trafik kazası geçiren ve cüzdanından organ bağış kartı çıkan bir kadının karaciğeri, Karaman için İzmir'e gönderildi. Doktorların verdiği sürenin bitimine 16 saat kala karaciğerine kavuşan genç adam, yeni hayatına merhaba dedi. "Karaciğer nakli olmasaydım hayatta olmayacaktım, Allah'ın bana yaşatacağı ömrüm varmış" diyerek duygularını dile getirdi.
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