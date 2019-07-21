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Hayat yarışı

’ın karaciğeri iflas etti. Doktorlar, “ içinde nakil olman şart” dedi. Sürenin dolmasına 16 saat kala beklenen haber geldi. Genç adam, nakilin ardından yeni hayatına ‘Merhaba’ dedi.

Hayat yarışı
İzmirli tiyatro sanatçısı (30), geçen şubat ayında ateş, kusma ve titreme şikayetleriyle hastaneye gitti. İncelemede, karaciğerinin iflas ettiği belirlendi. İyileşmesi için içinde nakil olması gerekliydi.

KOMAYA GİRDİ...
Bilinci kapanan Karaman, komaya girdi. Hayatla ölüm arasında geçen 32. saatte beklenen telefon geldi. 'da trafik kazası geçiren ve cüzdanından organ bağış kartı çıkan bir kadının karaciğeri, Karaman için 'e gönderildi. Doktorların verdiği sürenin bitimine 16 saat kala karaciğerine kavuşan genç adam, yeni hayatına merhaba dedi. "Karaciğer nakli olmasaydım hayatta olmayacaktım, Allah'ın bana yaşatacağı ömrüm varmış" diyerek duygularını dile getirdi.

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