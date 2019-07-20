Maçka Parkı'nda gündüz vakti kapkaç

Parkta yürüyüşe çıkan genç kadın, kabusu yaşadı. Olay dün İstanbul Maçka Parkı'nda yaşandı. Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Şüpheli izini kaybettirdi. Çığlık atarak yardım isteyen mağdurun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Görgü tanığı Ercan Şahin, "Kadın merdivenlerden çıkarken, ağaçların arasından gelen bir kişi çantasını alarak, kaçtı. Kadın bağırdı, çığlık attı. Çantayı alan kişi Maçka Parkı içindeki ağaçların arasından kaçtı. Biz gelene kadar kapkaççı kaçmıştı. Diğer arkadaşlar kapkaççının peşinden koştu ama yakalayamadılar. Ben o sırada uzaktaydım." diye konuştu.
Büyük korku yaşayan genç kadın karakola götürüldü.
Büyük korku yaşayan genç kadın karakola götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.