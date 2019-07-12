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6. kattan yere düştü, at sevgisiyle hayata tutundu

Atlı okçu sporcusu Nazlı, 6. kattan yere çakıldı. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı. Felç kalan , at sevgisi sayesinde 5 ayda den kalktı. Mucizeye imza attı.

Mucize hayat
'de yaşayan Nazlı Karadaş (17), 2 yıl önce atlı okçuluk sporuyla tanıştı. İyi bir binici olup, at üstünde ok atmaya başladı. Katıldığı yarışlarda da derece yaptı. Binicilik sayesinde skolyoz (omurga eğriliği) rahatsızlığını atlattı. 5 ay önce evde cam silerken dengesini kaybeden Nazlı, 6. kattan yere çakıldı. Vücudunda neredeyse kırılmadık kemik kalmadı. 12 gün yoğun bakımda kaldı. Bacağına platin, beline de 4 vida takıldı. ye mahkum yaşadı. Ancak rahatsızlığına rağmen atlardan ayrılmadı. , kasları güçlendiren biniciliğin sağladığı avantajla 5 ay içinde ayağa kalktı. Nazlı, "Doktorlar, 'Ata binemezsin' dedi. Ben ise atıma bindim. Ata binmek, vücut kaslarını geliştirdiği için ameliyatım başarılı geçti. Atlar beni hayata bağlıyor. Hayatta kalmamın tek sebebi atlar" açıklamasını yaptı.



6. kattan düşen ve ölümden dönen Nazlı, "Atlar beni önce skolyoz hastalğı ve sonra da felçten kurtardı" dedi.

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