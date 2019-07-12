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Haliç kahramanı

Şirin B, ’nden denize atladı. Kendisini takip eden Yusuf K. ise kadını yüzerek kurtardı

Haliç kahramanı
'da 21 yaşındaki Şirin B, dün 'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin K, B'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı. Genç, deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Şirin B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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