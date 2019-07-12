İstanbul'da 21 yaşındaki Şirin B, dün Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin K, B'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı. Genç, deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Şirin B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Yaşam
- 12.07.2019
- Gazete
Haliç kahramanı
Şirin B, Haliç Metro Köprüsü’nden denize atladı. Kendisini takip eden Yusuf K. ise kadını yüzerek kurtardı
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