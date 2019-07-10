İzmir'de Tuğçe A. (22), iki yıl önce kendisinden 23 yaş büyük eşi A.A. (45) tarafından sevgili oldukları sırada kamp yaptıkları çadırda ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle başından vuruldu. Tuğçe, parçalanıp tanınmaz hale gelen yüzünden 15 ameliyat geçirdi, kaybettiği sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti.

Aldığı tehditler üzerine A.A. ile evlenmek zorunda kalan Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak hukuk mücadelesi başlattı. A.A. hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tuğçe A.'nın olaydan önceki fotoğrafıyla, sonrasında çekilen ve son halini gösteren fotoğrafı, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Boşanma davası süren Tuğçe A., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Artık susup, korkup, sessiz kalmayacağım" dedi.