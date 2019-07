Öğrencisine bilerek düşük not veren Rigel'e 5 ay hapis cezası

düşük not veren profesör hakkında karar verildi. İlginç olay, şöyle gelişti. İson sınıf öğrencisi, Bölge İdare Mahkemesi 'ne gitti.'in girdiği derslerin vize ve finallerinden düşük not aldığını söyleyerek kağıdının yeniden incelenmesini istedi.Notun değiştirilmesine hükmedildi. Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel suçundan mahkemeye verildi.'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretim görevlisine 6 ay hapis cezası verdi.