Öğrencisine bilerek düşük not veren Rigel'e 5 ay hapis cezası

Öğrencisine düşük not veren profesör hakkında karar verildi. İlginç olay, şöyle gelişti. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinden düşük not aldığını söyleyerek kağıdının yeniden incelenmesini istedi. İdare Mahkemesi, öğrencinin 'Haber Analiz' dersinden 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit etti. Notun değiştirilmesine hükmedildi. Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "görevi kötüye kullanmak" suçundan mahkemeye verildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretim görevlisine 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.
- Yaşam
- 10.07.2019
- Gazete
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