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Öğrencisine bilerek düşük not veren Rigel'e 5 ay hapis cezası

Prof. Dr. , öğrencisine bilerek düşük not verdi. Olay, mahkemeye gitti. Profesöre ‘görevi kötüye kullanmak’tan 5 ay hapis cezası verildi.

Tarihe not
Öğrencisine düşük not veren profesör hakkında karar verildi. İlginç olay, şöyle gelişti. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge 'ne gitti. Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinden düşük not aldığını söyleyerek kağıdının yeniden incelenmesini istedi. İdare Mahkemesi, öğrencinin 'Haber Analiz' dersinden 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit etti. Notun değiştirilmesine hükmedildi. Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. , "görevi kötüye kullanmak" suçundan mahkemeye verildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, öğretim görevlisine 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

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